Apple publie un nouveau court métrage tourné avec un iPhone 15 Pro Max

Quand il s'agit de promouvoir la dernière génération d'iPhone, Apple met souvent en avant la qualité exceptionnelle des photos, mais aussi des vidéos. L'un des arguments d'Apple, c'est qu'il est possible de tourner des films, des clips, des vidéos YouTube avec une qualité digne d'une caméra professionnelle directement depuis son iPhone. La firme de Cupertino vient de mettre en ligne un nouveau court métrage qui a été... entièrement tourné à l'iPhone 15 Pro Max. Plusieurs modes ont été utilisés dans cette vidéo, on vous explique tout !

"¡Suerte!" le nouveau court métrage d'Apple

Ces dernières années, Apple a tout fait pour vous montrer que l'iPhone est le smartphone qu'il vous faut pour enregistrer vos vidéos. L'entreprise a utilisé l'iPhone pour tourner des Apple Event, des publicités, a réalisé des collaborations avec des artistes pour que leurs clips soient tournés avec un iPhone et on retrouve même des courts métrages tournés à l'iPhone. C'est le cas de la dernière vidéo d'Apple publiée sur YouTube aujourd'hui.



Le géant californien a utilisé l'iPhone 15 Pro pour tourner un court-métrage réalisé par le duo Cliqua. Si vous ne les connaissez pas, il s'agit de deux réalisateurs talentueux connus pour leurs clips vidéo créatifs et innovants. Leur travail a été largement reconnu dans l'industrie musicale, et ils ont collaboré avec de nombreux artistes de renom pour produire des vidéos à la fois visuellement captivantes et artistiquement audacieuses.

Pour tourner la vidéo ci-dessous, les deux réalisateurs ont utilisé plusieurs modes de l'iPhone 15 Pro Max, ils assurent n'avoir utilisé que l'iPhone, la présence d'autre smartphone ou caméra professionnelle était strictement interdite sur le plateau.

Voici les modes utilisés :

Mode cinématographique, il a été utilisé pour un effet de mise en point professionnel

Le mode action pour enregistrer les scènes où des sujets se déplacent rapidement

Le zoom optique 5x pour focaliser l'objectif sur des objets éloignés

On retrouve dans le court-métrage des images d'une qualité exceptionnelle, démontrant les capacités de l'iPhone 15 Pro Max à rivaliser avec des équipements professionnels. La finesse des détails, la fluidité des mouvements et la richesse des couleurs témoignent du potentiel incroyable de ce modèle d'iPhone pour la création cinématographique.