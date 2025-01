Apple célèbre le Nouvel An chinois 2025 avec un court-métrage réalisé à l'iPhone 16 Pro

Comme chaque année, Apple participe à sa manière au Nouvel An Chinois. Cette année, nous avons le droit à un court-métrage de 12 minutes entièrement réalisé à l'iPhone 16 Pro. Un parfait mélange entre stratégie et publicité, dans une année où la marque fait tout son possible pour lancer Apple Intelligence sur le territoire chinois.

Une tradition

Apple poursuit sa tradition annuelle en célébrant le Nouvel An chinois avec un court métrage captivant de 12 minutes, complètement filmé à l’iPhone 16 Pro. Ce projet s’inscrit dans la célèbre campagne “Shot on iPhone”, mettant en avant les capacités vidéo et photographiques de ses appareils. Le Nouvel An chinois 2025 démarre le 29 janvier.

Une tradition bien ancrée

Chaque année, Apple profite de cette période festive pour renforcer ses liens avec sa clientèle en Chine, un marché clé pour l’entreprise. En produisant un contenu cinématographique de qualité professionnelle, Apple montre non seulement son engagement culturel, mais également la puissance créative de ses produits.

Un regard sur le Making of

En parallèle de la sortie du court métrage, Apple a aussi dévoilé un Making of. Celui-ci détaille les techniques utilisées par les réalisateurs pour exploiter au maximum les fonctionnalités de l’iPhone 16 Pro, notamment en termes de photographie en basse lumière et de stabilisation avancée.

Bien plus qu'une simple célébration

Bien que destinée à fidéliser sa clientèle chinoise, cette initiative séduit un public bien au-delà des frontières. Elle illustre à la fois la polyvalence des iPhone et l’attention portée par Apple à des moments culturels importants.

Au passage, elle permet à Apple d'apporter une attention toute particulière à la Chine. Face aux enjeux économiques et politiques entre la Chine et les États-Unis, Apple se doit d'agir de manière stratégique.



En novembre dernier, Tim Cook avait réaffirmé ses liens avec la Chine lors d'un sommet stratégique. Une initiative importante quand on sait à quel point les négociations sont délicates pour importer Apple Intelligence en Chine.