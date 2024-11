Tim Cook réaffirme ses liens avec la Chine lors d'un sommet stratégique

Les relations entre Apple et la Chine sont plus que jamais sous les projecteurs, alors que Tim Cook effectue sa troisième visite de l'année dans l'Empire du Milieu. Le PDG d'Apple participe à un sommet crucial réunissant plus de 20 dirigeants d'entreprises internationales, dans un contexte géopolitique et économique particulièrement tendu.

Un sommet stratégique dans un contexte délicat

Tim Cook s'est rendu à Pékin pour participer à une conférence de cinq jours sur la chaîne d'approvisionnement, aux côtés du Premier ministre chinois Li Qiang. Cette rencontre, qui rassemble des dirigeants de grandes entreprises comme Rio Tinto, Corning et Lenovo Group, intervient dans un moment crucial. La victoire de Donald Trump aux élections américaines fait planer la menace de nouvelles tensions commerciales, avec notamment l'annonce possible de hausses des tarifs douaniers sur les produits chinois.

Apple et la Chine : une dépendance mutuelle

Lors de sa visite au China International Supply Chain Expo, Tim Cook n'a pas manqué de souligner l'importance capitale des partenaires chinois pour Apple : "Je les estime énormément. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans eux." Cette déclaration n'est pas anodine quand on sait qu'Apple compte environ 200 fournisseurs majeurs, dont plus de 80% produisent en Chine. La majorité des iPhone sont notamment assemblés dans le pays par Foxconn.

Les enjeux d'une diversification prudente

Face aux incertitudes géopolitiques, Apple poursuit une stratégie de diversification progressive de sa chaîne de production vers d'autres pays comme le Vietnam et l'Indonésie. Cependant, cette transition s'effectue avec prudence pour maintenir l'équilibre des relations avec Pékin. La Chine représente le plus grand marché d'Apple après les États-Unis, et la dernière visite de Cook dans le pays, le mois dernier, s'était soldée par la promesse de nouveaux investissements.



Cette réunion, qui a duré plus d'une heure, aurait toutefois eu un caractère assez protocolaire selon certaines sources, sans discussions approfondies sur des plans spécifiques. Le Premier ministre chinois Li a notamment cité Adam Smith sur la nature humaine et sa propension au commerce, tout en invitant les dirigeants à lui faire part de leurs retours ; preuve en est que la Chine a besoin d'investisseurs, et Apple est évidemment un partenaire de choix.



