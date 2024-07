Malgré les tensions, Apple réaffirme ses liens avec la Chine

Jeff Williams, le directeur des opérations (COO) d'Apple, s'est rendu en Chine pour une visite diplomatique visant à apaiser les craintes de Pékin sur un potentiel désengagement de la firme. Accompagné du président de Micron Sanjay Mehrotra, il a rencontré le vice-premier ministre He Lifeng et le ministre des affaires étrangères Wang Yi. Cet évènement a pris des allures de visite diplomatique pour Apple qui a cruellement besoin de resserrer ses liens avec la Chine alors même qu'elle délocalise de plus en plus sa production.

L'importance de la supply chain chinoise réaffirmée

Lors de sa visite, Jeff Williams a souligné le poids crucial des fournisseurs chinois pour Apple. Selon lui, 157 des 187 fournisseurs représentant 98% des dépenses de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Apple ont des usines en Chine. Plus de 70 grands fournisseurs sont implantés dans la seule province du Guangdong, avec Shenzhen en son centre.

"Cela est très important pour nous en tant qu'entreprise, et cela ne serait pas possible sans nos partenaires de fabrication en Chine", a insisté le COO d'Apple. Il a aussi salué les progrès "remarquables" de l'industrie manufacturière chinoise, passée "de simples opérations primaires à de nombreux processus avancés".

Un rééquilibrage inévitable malgré tout

Si les propos de Jeff Williams visent à rassurer Pékin, ils ne remettent pas en cause la stratégie de diversification d'Apple. Face aux tensions géopolitiques et pour sécuriser sa production, Apple continue de développer ses capacités industrielles en Inde et au Vietnam. De plus en plus d'iPhones sont assemblés en Inde mais il reste très difficile d'externaliser toute la production tant l'iPhone est difficile à fabriquer. Il est actuellement impossible pour Apple de fabriquer des AirPods et des Mac ailleurs qu'en Chine tant le pays dispose d'un savoir-faire inégalé. De fait, Cupertino ne peut toujours pas se passer de la Chine et a besoin d'entretenir ses relations avec le pays.

De fait, l'entreprise est encore très dépendante de la Chine et a besoin d'elle pour assurer la disponibilité de ses produits ; la Chine devrait conserver la part du lion dans la supply chain d'Apple pour la décennie à venir. Un rééquilibrage est nécessaire pour maintenir un haut niveau de production, pas un retrait total. Le défi pour Apple sera de ménager ses intérêts en Chine, tout en réduisant sa dépendance à ce marché crucial mais instable. Le prochain grand chantier de la Pomme sera du côté de Taïwan où Apple ne peut faire sans TSMC qui fabrique ses puces. Si les usines de l'île devenaient incapables de fabriquer quoi que ce soit, ce serait une catastrophe pour tous les géants de la tech qui sont dépendants d'une seule entreprise pour l'approvisionnement de tout leur hardware.