Dans l’esprit des dirigeants d’Apple, l’Inde a toujours été un pays de second plan pour la fabrication des produits Apple. L’entreprise a commencé à produire des anciennes générations d’iPhone pour l’Inde puis l’international et a progressivement augmenté la quantité d’iPhone produits. L’une des prochaines étapes pour le Made in India, c’est l’assemblage des iPhone « Pro », des modèles qui ne sont pas parmi les plus faciles à fabriquer et qui requiert davantage de précision et d’attention sur les chaînes de production. Aujourd’hui, Apple estime que les usines indiennes sont prêtes.

L’Inde passe au niveau supérieur aux yeux d’Apple

Selon un récent rapport, Apple envisagerait de produire des modèles d’iPhone « Pro » en Inde pour la première fois. Jusqu’à présent, les iPhone « Pro » étaient exclusivement fabriqués en Chine par Foxconn, essentiellement parce que la Chine est considéré comme une valeur sûre dans la qualité et la rapidité de fabrication.



La production d’iPhone en Inde a débuté en 2017 avec l’iPhone SE original et progressivement Apple a étendu ses activités de fabrication dans le pays. Cette expansion inclut les modèles iPhone 13 et iPhone 14, et plus récemment, la fabrication des iPhone 15 et iPhone 15 Plus a commencé en Inde dès leur lancement mondial.

D’après ce rapport, Apple prévoit de produire les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max en Inde plus tard cette année, Foxconn superviserait cette production dans son usine de Sriperumbudur, Tamil Nadu. Cette démarche est en lien avec une stratégie plus large d’Apple visant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine. Apple cherche à éviter de concentrer toute sa production dans un seul pays, une décision motivée en partie par les perturbations causées par les confinements en Chine durant la pandémie de Covid-19. De plus, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis encourage Apple à éviter la Chine tant que possible



La rumeur indique également qu’Apple prévoit de produire 90 millions d’unités de la gamme d’iPhone 16 en 2024, soit une augmentation de 10 % par rapport à la production des iPhone 15 de l’année précédente. Cette augmentation prévue de la production pourrait être liée à l’arrivé d’Apple Intelligence, l’entreprise anticipe une masse de renouvellement et de migration Android vers iOS.



Si ces rumeurs se confirment, la décision d’Apple de fabriquer des iPhone « Pro » en Inde pour la première fois marquerait une étape importante dans la stratégie de diversification de la production de l’entreprise. La Chine devrait commencer à s’inquiéter, car plus le temps passe et plus l’Inde obtient la confiance d’Apple pour la fabrication de ses produits. Ce rapport fait penser à un autre rapport émis la semaine dernière qui parle aussi d’un transfert de la production d’iPad de la Chine vers l’Inde.



Source