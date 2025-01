L’Inde demande à Apple d’installer des apps gouvernementales sur iPhone

1 com

Comme la Russie en 2021, l’Inde exhorte Apple et d’autres fabricants de smartphones à préinstaller des applications développées par le gouvernement sur les appareils avant leur vente. Il y a environ quatre ans, Apple avait fini par se plier à la demande russe.

Une demande au plus haut niveau

Selon Bloomberg, cette proposition a été présentée lors d’une réunion le mois dernier, où des responsables ont exposé leurs plans visant à élargir l’accès aux services numériques de l’État. L’initiative prévoit notamment l’obligation d’intégrer la boutique d’applications GOV.in de l’Inde ainsi que d’autres applications gouvernementales sur tous les smartphones vendus dans le pays.

Face à une exigence comparable en Russie, Apple avait permis aux utilisateurs d’opter pour l’installation d’applications approuvées par le gouvernement lors de la configuration de leurs appareils. Cela avait marqué une dérogation rare à la politique stricte du géant de Cupertino concernant les logiciels préinstallés, bien avant que des pressions réglementaires, notamment de l’Union européenne, n’incitent l’entreprise à assouplir davantage ses restrictions avec les magasins d’applications alternatifs.

Résistance d’Apple et de Google

D’après des sources proches du dossier, Apple et Google s’opposent sans surprise à cette initiative. Google, dont le système d’exploitation Android équipe plus de 90 % des 700 millions de smartphones en Inde, serait particulièrement sensible à la question.

Le gouvernement indien aurait exploré des options légales ou politiques pour garantir le respect de cette mesure. En plus de la préinstallation, les responsables souhaitent que les applications gouvernementales soient téléchargeables à partir de sources tierces sans générer d’avertissements de “source non fiable”, contournant ainsi les boutiques d’applications des entreprises.

Une relation complexe

Cette initiative s’inscrit dans les efforts plus larges de l’Inde pour renforcer son contrôle réglementaire sur les grandes entreprises technologiques. Cependant, la situation est délicate en raison de l’importance croissante du marché indien pour Apple et Google.

Apple a récemment étendu la production d’iPhones en Inde, représentant désormais plus de 14 % de sa production mondiale. Par ailleurs, Google prévoit des investissements majeurs dans l’assemblage de smartphones dans le pays.

Ces demandes mettent en évidence les défis croissants auxquels les entreprises technologiques sont confrontées pour trouver un équilibre entre la conformité aux politiques nationales et la préservation de la sécurité de leurs plateformes et de la confiance des utilisateurs.