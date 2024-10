Le chiffre d'affaires d'Apple en 2024 diminuera en raison de la faible demande d'iPhone

Pour Apple, l'iPhone représente plus de 50% des revenus dans le monde entier chaque année. Même si les iPad, Mac, Apple Watch et services de l'entreprise cartonnent et affichent de belles performances, Apple reste dépendant des ventes de ses iPhone. Sans surprise, quand le célèbre smartphone rencontre quelques difficultés pour se vendre dans plusieurs pays (notamment en Chine), les investisseurs s'inquiètent et anticipent le pire !

Il faut se préparer à une diminution du chiffre d'affaires d'Apple en 2024, selon une société d'investissement

Apple se prépare à une année 2024 difficile, marquée par une baisse prévue de son chiffre d'affaires. Selon une analyse approfondie de la société d'investissement Loop Capital, cette régression financière serait liée à la diminution de la demande pour l'iPhone, pilier historique des revenus d'Apple, dans plusieurs marchés clés à travers le monde.



L'analyste Ananda Baruah de Loop Capital projette un recul conséquent du chiffre d'affaires global d'Apple ainsi que de son bénéfice par action pour l'année 2024, une première depuis longtemps. Cette prévision peu glorieuse pour la firme de Cupertino trouve ses racines dans une demande en berne pour les iPhone depuis le début de l'année, victime d'une concurrence de plus en plus féroce, notamment dans le secteur des fonctionnalités IA.

Des signaux d'alerte dès le premier semestre

Les résultats financiers d'Apple pour les trimestres de mars et de juin attirent une attention particulière, avec une inquiétude sur les bénéfices de juin. La situation est d'autant plus préoccupante que le prix de vente moyen des iPhone connaît une chute libre à l'échelle mondiale, avec un impact sévère en Chine, un marché essentiel pour les performances financières d'Apple.



Face à cette difficile réalité, un rapport de John Donovan, également analyste chez Loop Capital, révèle qu'Apple a revu à la baisse ses commandes pour la gamme iPhone 15 de 7 à 8 % auprès de ses fournisseurs, ce qui signifie que l'entreprise est en train d'ajuster ses attentes de ventes pour 2024.

L'Apple Vision Pro, le sauveur ?

L'Apple Vision Pro pourrait atténuer les répercussions de la baisse des ventes d'iPhone grâce à son lancement imminent sur les marchés internationaux. Avec une valeur équivalente à celle de trois iPhone 15 Pro pour chaque unité vendue, ce nouveau produit pourrait bien être le joker d'Apple dans cette période compliquée.



Pour éviter que cette tendance se renouvelle avec la gamme iPhone 16, Apple devrait mettre le paquet autour de l'intelligence artificielle au sein d'iOS 18. Plusieurs fonctionnalités IA seraient réservées à la future génération d'iPhone, ce qui obligerait les consommateurs à renouveler leur iPhone pour vraiment profiter des fonctionnalités clés d'iOS 18. Si Apple réussit son pari avec cette stratégie révélée par les rumeurs, les ventes d'iPhone 16 pourraient être complètement à l'opposé de celle de la gamme iPhone 15.



