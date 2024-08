Apple publie ses résultats financiers du T1 2024 : un chiffre d’affaires en hausse !

La firme de Cupertino a publié tard hier soir ses résultats du premier trimestre fiscal de 2024. En année civile, il s'agit évidemment du quatrième trimestre civil de 2023. Alors que les iPhone 15 rencontrent un gros succès et que les nouveaux Mac sont tombés pile avant les fêtes de fin d’année, est-ce que cela a eu un impact positif ? Voyons ensemble ce qu'a communiqué la société dirigée par Tim Cook.

Le chiffre d'affaires est en baisse de 2,07 % sur le 1er trimestre fiscal de 2024

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Sur ce trimestre, l'iPhone 15 a brillé avec des ventes records partout dans le monde. De plus, la pénurie des composants est véritablement derrière nous, les usines partenaires tournent à plein régime.



Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois de octobre, novembre et décembre 2023.

Entrons directement dans le vif du sujet avec le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 119,58 milliards de dollars. Une somme en hausse de 2.07% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 33,92 milliards de dollars (+13,07%) avec un bénéfice par action de 1,88 dollar.



Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal de 2024 est ventilé en plusieurs catégories d'après le communiqué d'Apple :

Pour commencer, encore et toujours l' iPhone , qui reste la principale source de revenus. Apple a gagné 69,70 milliards de dollars, soit une hausse de 5,96 % par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutien des iPhone 15.

, le "fourre-tout", aussi appelé Wearables. Cette catégorie de produits a rapporté de dollars, soit une de Pour terminer, les services ! La catégorie continue d'exploser les compteurs, et ce nouveau trimestre le confirme. Les services rapportent 23,12 milliards de dollars, soit une hausse de 11,31%.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Apple annonce aujourd’hui une croissance de son chiffre d’affaires pour le trimestre de décembre, alimentée par les ventes d’iPhone, et un record historique de chiffre d’affaires dans les services. Nous sommes heureux d’annoncer que notre base installée d’appareils actifs a désormais dépassé les 2,2 milliards, atteignant un record historique pour l’ensemble des produits et des segments géographiques. Alors que les clients commenceront à découvrir l’incroyable Apple Vision Pro demain, nous sommes plus que jamais engagés dans la poursuite de l’innovation révolutionnaire – conformément à nos valeurs et au nom de nos clients.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :