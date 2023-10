Microsoft : un chiffre d'affaires en forte hausse sur les derniers résultats financiers

Alors qu'Apple s'apprête à dévoiler ses résultats financiers dans quelques jours, Microsoft vient déjà de communiquer aux investisseurs son chiffre d'affaires et bénéfices. Sans grande surprise, la firme de Redmond s'en sort à merveille une fois de plus grâce à son cloud et autres services qui cartonnent partout dans le monde.

Un chiffre d'affaires en hausse de 12,7%

En cette période incertaine où les achats des consommateurs sont repoussés à cause de l'inflation et où les entreprises font tout pour réduire leurs dépenses, les résultats financiers de Microsoft étaient très attendus par les investisseurs du monde entier. Visiblement, le créateur de Windows ne déçoit pas, car le chiffre d'affaires sur le dernier trimestre a enregistré une très belle performance.



Microsoft a réussi à générer la colossale somme de 56,5 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 12,7% comparé au même trimestre en 2022. Au niveau du bénéfice net, on retrouve là aussi une forte progression avec +27% et un bénéfice net de 22,3 milliards de dollars. Que ce soit le chiffre d'affaires comme le bénéfice net, Microsoft n'a rien à envier à Apple sur ces deux points.

Comment expliquer cette bonne performance ?

Avec des ordinateurs et tablettes Surface ou encore des Xbox qui n'arrivent pas à s'imposer sur les marchés, on est en droit de se demander "comment Microsoft arrive à générer autant d'argent en l'espace de trois mois ?". Contrairement à Apple qui affiche de bons chiffres d'affaires grâce aux ventes d'iPhone, d'iPad, de Mac et d'Apple Watch, Microsoft trouve son bonheur dans les logiciels et services.



Ce qui réussit le plus à Microsoft, c'est le segment "Cloud Intelligent", les revenus de ce segment ont littéralement explosé, on aperçoit un chiffre d'affaires de 24,3 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 19%.

Arrive en suite les autres revenus qui, eux aussi, progressent :

+15% des revenus des produits et services cloud Office Commercial, notamment Office 365 Commercial qui a vu ses revenus augmenter de 18%.

+3% des revenus des produits Office et services cloud destinés aux consommateurs, avec un nombre de 76,7 millions d'abonnés à Microsoft 365 Consumer.

+8% des revenus qui proviennent de LinkedIn (oui, ce réseau appartient à Microsoft, on a parfois tendance à l'oublier)

+13% des revenus liés à la Xbox

Ainsi qu'une multitude d'autres croissances comme les revenus publicitaires sur Bing, les revenus liés à l'utilisation de Windows... Le géant de Redmond prouve une fois de plus qu'il est maître dans l'art dès qu'il s'agit de services et de cloud, à chaque fois, c'est un succès et les investisseurs sont conquis !



