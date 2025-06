Windows 11 met fin à l'écran bleu de la mort avec la mise à jour 24h2

Microsoft a décidé d'enterrer l'emblématique écran bleu de la mort (BSOD) dans la mise à jour 24H2 de Windows 11, remplaçant l'écran de plantage bleu par un design noir épuré pour réduire la panique des utilisateurs et améliorer la clarté. Non, la société n'a pas évité les plantages sévères, seulement l'affichage effrayant.

La fin d'une ère

Le BSOD (pour Blue Screen Of Death), présent depuis les débuts du système d'exploitation Windows, a connu ses dernières grandes modifications avec un visage triste dans Windows 8 et un code QR dans Windows 10. Le nouvel écran noir simplifie le message à : « Votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer », accompagné d'un indicateur de progression et des informations essentielles sur le code d'erreur, abandonnant le code QR et l'émoticône.

Les versions du programme Windows Insider dans les canaux Dev, Beta et Canary affichent actuellement un écran de plantage vert pour distinguer les versions de test des versions stables. La version publique adoptera un fond noir.



Au-delà de l'esthétique, Microsoft vise la simplicité et tout même une meilleure résilience du système. La refonte coïncide avec Quick Machine Recovery, une fonctionnalité visant à accélérer la récupération après des erreurs critiques.



Les réactions sont mitigées : certains utilisateurs apprécient l'apparence plus propre et moins perturbante, tandis que les professionnels de l'informatique craignent que la couleur discrète ne masque la gravité des plantages ou ne prête à confusion.



Mieux vaut se procurer un MacBook Air M4 sous macOS, un système plus fiable et moins sujets aux virus.