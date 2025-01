Acer lance le Revo Box AI, un mini PC concurrent du Mac mini

Acer profite du CES 2025 pour annoncer le Revo Box AI, un ordinateur de bureau compact qui entend bien attirer les fans du Mac mini d'Apple. Avec ses performances solides dans un tout petit format, le Revo Box AI cible particulièrement les professionnels sous Windows. Il est disponible en blanc et en noir.

Découvrez le Mac mini d'Acer

Pour vous rendre compte de la taille du Revo Box AI, il faut savoir qu'il ne mesure que 13 cm de côté et ne pèse que 0,7 kg, soit quasiment les mêmes dimensions que le Mac mini M4. Il est équipé, selon la configuration, de processeurs Intel Core Ultra 2, ainsi que de graphiques Intel Arc, et peut être équipé d'une mémoire RAM LPDDR5X allant jusqu'à 32 Go. Les options de connectivité comprennent un DisplayPort 2.0, un port HDMI 2.1, une connexion USB 4 Type-C, quatre ports USB Type-A et deux ports Ethernet 2,5G. Sans oublier le Wi-Fi 6E. Le package comprend également une souris et un clavier sans fil Elite 19, offrant presque tous les éléments essentiels pour une utilisation immédiate.

Pour se distinguer, le Revo Box AI propose Copilot+, la suite d'intelligence artificielle de Microsoft (basée sur ChatGPT).

Bien plus que de simples logiciels, les Copilot+ PC sont une extension de votre flux de travail : ils anticipent vos habitudes, répondent à vos besoins et vous proposent des suggestions intelligentes, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Ce PC semble idéal pour les utilisateurs à la recherche d'un ordinateur de bureau peu encombrant et suffisamment puissant pour les tâches de productivité. Avec ses processeurs Intel Core Ultra et ses graphiques Intel Arc, il offre un équilibre entre efficacité énergétique et performances pour l'informatique quotidienne et le streaming vidéo, bien qu'il ne soit pas adapté aux jeux haut de gamme en raison de son GPU intégré bas de gamme. C'est la grande différence avec le Mac mini d'Apple.



Le modèle RB102-LNL devrait sortir en Amérique du Nord au deuxième trimestre 2025, avec un prix de départ de 799,99 $, soit certainement 849 ou 899 € euros chez nous. Il sera disponible sur le site d'Acer et probablement auprès de divers revendeurs tiers.

nom Acer Revo Box AI Modèle RB102-LNL. Système d'exploitation Windows 11 Processeurs Processeur Intel® Core™ Ultra 7 258V (capable Intel® AI Boost) Processeur Intel® Core™ Ultra 7 256 V (capable Intel® AI Boost) Processeur Intel® Core™ Ultra 5 228V (capable Intel® AI Boost) Processeur Intel® Core™ Ultra 5 226V (capable Intel® AI Boost) Graphiques Intel® Arc™ Graphics Mémoire Jusqu'à 32 Go de LPDDR5X double canal 8533, 5600 MHz Stockage Jusqu'à 1 To, SSD M.2 PCIe Gen 4 Ports HDMI 2.1 (4K@60Hz), DisplayPort 2.0 (8K@60Hz), 4 USB Type-A (USB3.2 Gen 2) Emplacements d'extension M.2 2230 Slot x1 (pour WLAN) ; M.2 2280 Slot x2 (pour SSD) 1 To SSD Connexion Wi-Fi 6E et Bluetooth® 5.3 Dimensions 131 (L) x 131 (P) x 43 (H) mm



A noter que les ingénieurs d’Acer ont réussi à placer le bouton d’allumage sur la façade de la machine, ce qu'Apple n'a pas pu faire sur son Mac mini M4.



Source