CES 2025 : Nvidia dévoile un PC IA qui concurrence le Mac mini

Les ordinateurs de bureau dédiés à l'IA deviennent une réalité : NVIDIA dévoile son mini-PC surpuissant pour développeurs. Alors qu'Apple domine le marché des ordinateurs compacts avec son Mac mini et son Mac Studio, NVIDIA entre dans la danse avec une proposition intéressante pour les développeurs et chercheurs en IA. Le géant des cartes graphiques vient d'annoncer Project DIGITS, un "superordinateur IA personnel" qui promet des performances impressionnantes dans un format compact.

Une puissance phénoménale dans un format mini

Le Project DIGITS est équipé de la nouvelle puce GB10 Grace Blackwell Superchip, capable de délivrer jusqu'à 1 petaflop de puissance de calcul en précision FP4. Cette puce combine un GPU NVIDIA Blackwell doté des derniers cœurs CUDA et Tensor de 5e génération, ainsi qu'un CPU NVIDIA Grace de 20 cœurs basé sur l'architecture ARM. Le tout est interconnecté via NVLink-C2C.



Les caractéristiques techniques sont impressionnantes : 128 Go de mémoire unifiée et cohérente, jusqu'à 4 To de stockage NVMe. Cette configuration permet de faire tourner des modèles de langage comprenant jusqu'à 200 milliards de paramètres. En connectant deux machines Project DIGITS ensemble, il est même possible d'atteindre les 405 milliards de paramètres.

Un concurrent sérieux face aux Mac d'Apple

Avec un prix de départ fixé à 3 000 dollars et une disponibilité prévue pour mai 2025, le Project DIGITS se positionne comme une alternative intéressante aux Mac mini et Mac Studio d'Apple. À titre de comparaison, un Mac mini M4 Pro avec 64 Go de RAM et 1 To de stockage coûte 2 499 dollars, tandis qu'un Mac Studio M2 Ultra avec 128 Go de RAM et 1 To de stockage atteint 4 799 dollars.



Cependant, NVIDIA cible un public spécifique : les développeurs IA, data scientists et chercheurs. La machine est livrée avec tout l'écosystème logiciel NVIDIA AI Enterprise, comprenant des SDK, des outils d'orchestration, des frameworks comme PyTorch et Python, ainsi que l'accès au catalogue NVIDIA NGC. Les utilisateurs pourront également profiter des microservices NVIDIA NIM et des Blueprints pour développer des applications d'IA.



Jensen Huang, PDG de NVIDIA, résume bien l'ambition du projet : "L'IA sera intégrée dans chaque application pour chaque industrie. Avec Project DIGITS, nous mettons la puce Grace Blackwell à la disposition de millions de développeurs." Cette annonce illustre parfaitement la démocratisation des outils de développement IA, un domaine où Apple commence également à s'investir sérieusement avec ses puces de la série M et son framework MLCore.



Source