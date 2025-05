Apple dévoile le programme de la WWDC 2025 dont le keynote

Apple a publié le programme de sa conférence annuelle des développeurs 2025 (WWDC), prévue du 9 au 13 juin 2025. Le keynote d’ouverture est programmé pour le lundi 9 juin à 10 h (heure du Pacifique, soit 19 heures en France), où Apple devrait présenter iOS 19, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 et d’autres mises à jour logicielles comme tvOS 19. Aucune rumeur n’a encore évoqué d’annonces de matériel pour cet événement, mais on attend par exemple des AirPods 3.

Rendez-vous le 9 juin

Après le keynote, l’événement Platforms State of the Union sera diffusé à 13 h (heure du Pacifique) le 9 juin, offrant un aperçu détaillé des nouveaux outils et fonctionnalités pour les développeurs. Cette session sera disponible en streaming sur l’application Apple Developer, le site web et la chaîne YouTube d’Apple Developer, avec une rediffusion à la demande disponible après la diffusion.

Comme depuis 2020, la WWDC 2025 sera principalement virtuelle, avec plus de 100 vidéos accessibles gratuitement via le site et l’application Apple Developer. Un groupe restreint de développeurs et d’étudiants, sélectionnés par tirage au sort, participera à un événement en personne à Apple Park le 9 juin pour visionner le keynote, rencontrer des équipes d’Apple et réseauter. Notre ami Brian sera sur place, pour nous partager des informations croustillantes lors de la présentation d'iOS 19 et consoeurs.

Des ateliers pour les développeurs

Apple a également mis en avant la WWDC 2025 sur sa page d’actualités pour développeurs, invitant les développeurs à s’inscrire aux laboratoires de groupe.