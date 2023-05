L'application Apple Developer se met à jour pour la WWDC 23

Apple a, comme d'habitude, mis à jour son application "Apple Developer" pour iPhone et iPad afin de prendre en charge pleinement la WWDC (Worldwide Developer Conference) de 2023. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs d'accéder à divers contenus liés à l'événement, tels que les vidéos des sessions, les laboratoires, les annonces du keynote, et bien plus encore.

Nouvelle version pour l'app Apple Developer

Si vous sortez de votre grotte, la WWDC 2023, qui se déroulera dans 10 jours, comprendra à la fois une partie en ligne et une partie à l'Apple Park, pour les développeurs invités. Peu importe si vous y assistez en personne ou non, l'application "Apple Developer" vous sera certainement utile.



Cette mise à jour 10.4 offre donc une expérience complète de la WWDC23, et Apple encourage les utilisateurs à explorer tout ce que l'événement a à offrir. Pour télécharger la dernière version de l'application Apple Developer, rien de plus simple, rendez-vous sur l'App Store.

Comment suivre la WWDC 23

La conférence annuelle Worldwide Developer Conference débutera le lundi 5 juin à 19 heures (heure de Paris) par le traditionnel keynote d'ouverture. Restez connecté à iPhoneSoft pour ne rien manquer, nous couvrirons l'évènement en direct sur notre page keynote dédiée, avec la vidéo officielle et la transcription écrite en français avec nos commentaires. Les rumeurs annoncent pas mal de changements pour iOS 17 et iPadOS 17, des ajustements pour macOS 14, une révolution pour watchOS 10, mais surtout la présentation du premier casque AR/VR d'Apple ! Il se murmure également que l'on aura droit au premier MacBook Air de 15 pouces avec la puce M2. Bref, rendez-vous lundi 5 juin en notre compagnie !

Télécharger l'app gratuite Apple Developer