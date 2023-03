Apple distribue l'application "Accessory Developer Assistant" via l'App Store

Si cela vous intéresse, le lien est en dessous. Rappelons qu'Apple a sorti les services " Car Keys Tests ", " Platoon for Artists " et " GymKit Certification Assistant ".

Les captures d'écran montrent les options de test pour des éléments tels que l'appareil photo, le NFC, la gestion de la batterie, la compatibilité avec une coque MagSafe , etc. L'application est disponible pour l'iPhone et l'iPad. Il est probable qu'Apple ait distribué cette application, ou une version de celle-ci, directement à ses partenaires dans le passé. Son arrivée sur l'App Store devrait faciliter la distribution.

Accessory Developer Assistant est une application qui accompagne le Accessory Developer Guide. Il s'agit d'un ensemble complet d'outils conçus pour aider les fabricants d'accessoires à tester et à vérifier si leurs nouveaux produits fonctionnent comme prévu avec les appareils Apple.

Apple explique que cette application est destinée aux fabricants d'accessoires qui souhaitent "tester et vérifier" que leurs nouveaux produits fonctionnent comme prévu avec les appareils Apple. L'application a été ajoutée à l'App Store aujourd'hui, mais n'est pas répertoriée dans les résultats de recherche. Il faut donc l'url pour y accéder directement.

Au cours des derniers mois, Apple a publié plusieurs apps internes sur l'App Store, de manière cachée. C'est à chaque fois pour aider les développeurs autour de fonctionnalités spécifiques comme CarKey, GymKit, et autre. Aujourd'hui, Apple a lancé l'application "Accessory Developer Assistant", voyons à quoi elle sert.

