Apple retirera l'application iTunes Movie Store avec iOS 17.2

Apple a lancé iOS 17 en septembre dernier avec quelques nouveautés, mais la mise à jour est loin d'être terminée. Alors que l'application Journal est apparue dans la bêta d'iOS 17.2, tout comme les vidéos spatiales, un autre changement devrait intervenir dans cette mise à jour. Apple prévoit de retirer l'iTunes Movie Store dédié, la fonctionnalité étant fusionnée dans l'application Apple TV.

Adieu iTunes Store

Notre ami de chez 9to5Mac a trouvé un bout de code dans la version bêta 2 d'iOS 17.2 qui indique qu'Apple fusionne l'iTunes Movie Store avec l'application Apple TV. iOS 17.2 marquera donc la fin d'une ère.

Vous le savez certainement, Apple vous permet déjà d'acheter des films et des séries de télévision dans l'application Apple TV. L'existence de l'iTunes Movie Store n'est donc plus nécessaire à l'heure actuelle. La boutique principale d'iTunes restera toutefois en place, pour le moment.



Le rapport précise également que les utilisateurs verront un message indiquant "iTunes Movies moved to the Apple TV app" (iTunes Movies déplacés vers l'application Apple TV). Chose étrange, iOS 17.2 bêta 2 permet toujours aux utilisateurs d'accéder à la boutique de films via l'application dédiée. Le changement sera déployé à distance lors de la sortie de la version stable, supprimant les onglets Films et Séries TV de l'iTunes Store, ne laissant que la partie musicale.



De plus, sur l'Apple TV, qui dispose d'applications distinctes pour chaque segment de l'iTunes Store, les applications iTunes Movies et iTunes TV Shows devraient également disparaître. Les utilisateurs devront donc acheter des films et des séries de télévision à l'aide de l'application Apple TV.

L'application Apple TV est peu à peu le "hub" des contenus vidéo sur les appareils Apple, il est donc logique que l'entreprise veuille pousser plus d'utilisateurs à l'utiliser pour les achats de médias. Après avoir supprimé iTunes de macOS en 2019, Apple continue de supprimer la marque iTunes de ses services.

Télécharger l'app gratuite iTunes Store