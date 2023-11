iOS 17.2 propose enfin les vidéos spatiales sur l'iPhone 15 Pro

Sur le casque Vision Pro, les vidéos spatiales ne sont pas affichées en plein écran par défaut. Si vous agrandissez la vidéo, Apple vous avertit qu'elle "présente des mouvements excessifs" et qu'elle "peut provoquer une gêne si elle est agrandie". Voici une vidéo qui nous rappelle à quoi ressembleront les vidéos spatiales. De quoi vendre plus d' iPhone 15 Pro selon vous ?

Setting to enable Spatial Video pic.twitter.com/z8UkIKIAT6

Apple précise que pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'enregistrement de la vidéo spatiale, l'iPhone doit être maintenu stable en orientation paysage pendant la capture de la vidéo. La vidéo est enregistrée à 30 images par seconde en 1080p, et une minute de vidéo occupe 130 Mo d'espace de stockage en moyenne. Les vidéos spatiales prises avec un iPhone 15 Pro peuvent évidemment être visionnées sur l'iPhone lui-même, mais vous ne verrez alors aucune différence avec un film "normal". Les vidéos spatiales comportent une étiquette "Spatial" qui indique qu'elles peuvent être visionnées en 3D sur le Vision Pro.

L'enregistrement spatiale des vidéos peut être activé en accédant à l'application Réglages, en cliquant sur la section "Appareil photo", en sélectionnant "Formats" et en activant l'option "Vidéo spatiale pour Apple Vision Pro".

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.