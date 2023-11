Concept : les vidéos spatiales possibles sur iPhone 16

L'une des grandes nouveautés des iPhone 15 Pro reste très discrète, et pour cause, elle est intrinsèquement liée à la sortie de l'Apple Vision Pro. Il s'agit évidemment des vidéos spatiales, ces films immersifs en 3D qui ne sont, officiellement, visionnables que sur le casque Apple. Depuis, nous avons appris comment les voir dans un casque VR tiers. Cette fonctionnalité sera-t-elle encore réservée aux "Pro" sur la gamme iPhone 16 ? Ce concept veut croire le contraire.

Un joli iPhone 16

En regardant l'image ci-dessous, oeuvre de Jia sur X, on se dit dans un premier temps que l'iPhone 16 n'est autre qu'un iPhone 15 avec la disposition de l'appareil photo de l'iPhone 12. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les changements sont plus importants que cela.

En premier lieu, les deux capteurs, large et ultra-large, se retrouvent à nouveau bien alignés. Ce repositionnement permet en effet de capturer des vidéos spatiales en filmant avec les deux objectifs à la fois (en mode paysage). Pour les accompagner, le Lidar, apparu pour la première sur l'iPad Pro 2020, se charge de mesurer la profondeur. Il vient se placer à côté du flash LED. Il s'agit d'ailleurs de la combinaison du module photo que l'on retrouvait sur la tablette il y a trois ans.



Si un tel changement est peu probable, Apple aurait tout intérêt à affubler ses milieux de gamme de ce genre de fonctionnalité pour démocratiser son premier casque AR/VR, aussi appelé ordinateur spatial. Alors oui, le premier modèle sera vendu à prix d'or, 3 500 $, mais il y a fort à parier que des versions moins chères arriveront d'ici deux ou trois ans.

Pour en revenir au concept du jour, saluons la présence du bouton d'Action, lui aussi apparu avec l'iPhone 15 Pro. Il permet de configurer une fonctionnalité personnalisée parmi de nombreuses possibilités, y compris les raccourcis Apple. Pour le coup, ce ne serait pas trop demander que d'avoir cette nouveauté sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus.



Quant aux iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple prévoit d'augmenter leurs dimensions, d'intégrer une nouvelle puce A18 Pro, d'ajouter un deuxième bouton d'Action et plus encore comme le WiFi 7 ou encore un écran OLED nouvelle génération. Mais nous n'en sommes qu'au début des rumeurs.