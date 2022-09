Apple a mis le paquet sur les raccourcis Siri dans iOS 16

Apple a publié iOS 16 en version finale il y a quelques jours et, avec elle, la dernière mise à jour de sa fonction de raccourcis Siri, rendant cette fois les "App Shortcuts" automatiquement disponibles pour les utilisateurs lorsqu'ils installent des applications prises en charge. Avec les raccourcis d'applications, les utilisateurs peuvent prononcer les phrases de déclenchement non configurés qui sont maintenant générés à l'avance et se trouvent dans l'application Raccourcis, agissant comme des commandes Siri préprogrammées pour tout ce que vous pourriez vouloir faire dans cette application.

C'est quoi les raccourcis Apple ?

Pour ceux qui ne connaissent pas les raccourcis, la fonction d'automatisation est l'un des outils les plus utiles et les plus puissants auxquels Apple donne accès à ses utilisateurs. Au départ, elle permet aux clients sur iPhone, iPad et même Mac depuis macOS 12, de configurer des déclencheurs de base "si / alors" pour une variété de conditions sur un iPhone, qu'il s'agisse d'une heure spécifique de la journée, de l'arrivée à un endroit, de la réception d'un e-mail ou d'un texte d'un contact spécifique, de la connexion à un réseau Wi-Fi, de l'utilisation d'une balise NFC, de l'ouverture d'une application ou encore par exemple selon le moment où votre téléphone atteint un certain niveau d'autonomie. Et avec le temps, Apple a ouvert pratiquement tout son système, avec des possibilités incroyables.

Siri prend la main sur les raccourcis

Avec iOS 16, l'application Raccourcis mise gros sur Siri et abandonne le modèle descendant consistant à définir des "intentions" dans des catégories spécifiques qu'Apple devait définir à l'avance et à tracer un chemin pour que certains types d'applications fonctionnent avec Siri. Désormais, la fonction "App Intents" qui alimente la section "App Shortcuts" donne le contrôle aux développeurs, en définissant toutes les façons dont leur application pourrait être utilisée avec Siri et en créant automatiquement toutes les variantes de cette action sous forme de raccourcis individuels pour l'utilisateur.



Dans l'application Raccourcis, sous la nouvelle section "Raccourcis personnalisés", les options d'applications apparaîtront sous les icônes de ces dernières, tant qu'elles ont pris en charge les nouvelles API d'Apple.



Les développeurs définissent l'ensemble des fonctions qui seront prises en charge par les raccourcis d'applications, et chaque fonction peut avoir plusieurs variations du même terme - en théorie, cela signifie que vous pouvez prononcer la même phrase de déclenchement avec différents mots clés à Siri et, idéalement, l'application devrait avoir la bonne option définie.



Chaque ensemble de raccourcis d'application comporte une invite permettant d'ajouter l'ensemble à Siri, qui peut également être activée/désactivée sous l'icône "Information" du même écran.



De plus, si vous appuyez sur le bouton "..." du raccourci, vous pouvez appuyer sur "Utiliser dans un nouveau raccourci" pour l'ajouter en tant que raccourci personnalisé, où vous pouvez ajouter des étapes supplémentaires, changer le nom, puis le placer dans un widget de raccourcis.

Les astuces Siri

Afin de faire découvrir vos raccourcis dans l'application native, Apple a également fourni aux développeurs des astuces Siri qui s'affichent discrètement à des moments opportuns, par exemple juste après avoir effectué l'action utilisée dans le raccourci.



Les développeurs peuvent également configurer des pages personnalisées dans les paramètres de leur application pour afficher tous leurs raccourcis, encore une fois grâce à une méthode proposée par Apple.



En outre, vous pouvez vérifier quels raccourcis sont disponibles à partir de n'importe quelle application en demandant à Siri "Que puis-je faire ici ?" et il vous répondra avec les options possibles.

Recherche Spotlight

Les raccourcis d'applications sont également un ajout important à la recherche Spotlight, qui est elle-même beaucoup plus mise en avant grâce au remplacement par Apple des points de page de l'écran d'accueil par un champ de recherche sur l'iPhone.



Dans iOS 16, des raccourcis individuels d'applications apparaîtront dans les résultats de recherche, occupant une petite barre sous les résultats principaux des applications - cela donne à iOS un outil semblable à une ligne de commande pour effectuer cette action d'un tap.

Siri dirige l'iPhone

Que vous soyez un habitué de Siri ou un utilisateur de raccourcis, il est clair qu'Apple continue de peser de tout son poids pour faire des raccourcis Siri une fonctionnalité du système très importante.



Non seulement les raccourcis ont été étendus au Mac, mais Apple a poursuivi le lancement de ses raccourcis Siri originaux avec une version améliorée qui évite la configuration initiale, s'intègre plus nativement dans les expériences des applications et fonctionne beaucoup mieux avec Siri en général.



En fait, Apple a lancé la fonction sous le nom de Raccourcis Siri, puis a surtout parlé de l'application Raccourcis en tant que plateforme d'automatisation, avant de renforcer à nouveau considérablement l'aspect Siri.



Utilisez-vous cette fonctionnalité avancée pour gagner du temps au quotidien ? Nous avions proposé plusieurs tutos autour de Raccourcis depuis sa sortie avec iOS 12.