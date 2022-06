Une nouvelle télécommande Siri pour Apple TV découverte dans iOS 16

Le code d'iOS 16 inclut des références à ce qui semble être une nouvelle version inédite de la télécommande Siri pour l'Apple TV.



Les deux premières versions bêta d'iOS 16 contiennent des chaînes pour "SiriRemote4" et "WirelessRemoteFirmware.4" qui ne correspondent à aucune télécommande Siri existante, selon Aaronp613 qui contribue à une base de données en ligne sur les logiciels et les appareils Apple d'après nos amis de MacRumors.

Est-ce l'Apple TV 2022 ?

Voici ce qu'Aaron a déclaré :

La télécommande Siri originale est identifiée comme "SiriRemote", tandis qu'une version révisée de cette télécommande avec un cercle blanc autour du bouton "Menu" est "SiriRemote2", et la télécommande Siri argentée sortie l'année dernière est "SiriRemote3". Il est donc possible que "SiriRemote4" soit une prochaine télécommande pour l'Apple TV.

Aucun détail supplémentaire sur cette mystérieuse "SiriRemote4" n'a été partagé, ni le design ou les fonctionnalités potentielles. La découverte du code ne garantit pas non plus qu'Apple ira de l'avant avec la sortie d'une nouvelle télécommande.

Le mois dernier, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu'une nouvelle Apple TV serait lancée au second semestre 2022 avec des composants optimisés en termes de coût, suggérant qu'elle pourrait avoir un prix inférieur à celui de l'Apple TV 4K existante. Celle-ci commence à 199 euros et date de 2021 avec le support du HDMI 2.1. L'Apple TV 4K 2021 est sortie avec une nouvelle télécommande Siri qui présente un design plus pratique que la précédente.



Rappelons que tvOS 16 pour l'Apple TV HD et 4K est actuellement en version bêta et devrait être publiée en version finale aux alentours de septembre.