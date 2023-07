Apple publie la bêta 5 de watchOS 9.6 et tvOS 16.6 pour les développeurs

Après la 5e bêta d'iOS 16.6 et macOS 13.5, Apple a également mis à disposition des développeurs la cinquième version bêta de watchOS 9.6 et tvOS 16.6, deux mises à jour logicielles destinées à l'Apple Watch et l'Apple TV, la version finale étant proche.

Comment mettre à jour son Apple Watch

Pour installer la mise à jour watchOS 9.6, les développeurs devront télécharger le profil de configuration à partir de l'Apple Dev Center. Une fois installé, ils pourront télécharger watchOS 9.6 via l'application Apple Watch sur leur iPhone, en se rendant dans les paramètres généraux et en sélectionnant "Mise à jour logicielle". Pour effectuer la mise à jour, l'Apple Watch doit avoir au moins 50 % de batterie, être placée sur son chargeur et se trouver à proximité de l'iPhone auquel elle est associée.

Les nouveautés de watchOS 9.6 bêta 5

Pour le moment, nous n'avons pas trouvé de changements ou de nouvelles fonctionnalités dans watchOS 9.6, comme lors des versions bêtas précédentes. Il est probable que watchOS 9.6 soit l'une des dernières mises à jour pour la version "9" du système d'exploitation, car Apple s'apprête à passer à watchOS 10, la prochaine génération de son système d'exploitation pour les montres Apple.

Comment installer tvOS 16.6 bêta 5

Pour les développeurs qui souhaiteraient télécharger la bêta sur leur Apple TV, voici le chemin à suivre :