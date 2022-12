Apple publie la bêta 4 de tvOS 16.2 et de watchOS 9.2 aux développeurs

Apple lance la quatrième bêta de la future mise à jour tvOS 16.2 auprès des développeurs à des fins de test sur Apple TV HD et 4K, pour succéder à tvOS 16.1, une mise à jour qui a ajouté la prise en charge de Matter, la photothèque partagée iCloud, et plus encore.



Dans le même temps, le constructeur a également publié une nouvelle bêta de watchOS 9.2 pour les Apple Watch.

Une quatrième bêta pour tvOS 16.2

Les développeurs peuvent obtenir la bêta 4 de tvOS 16.2 en téléchargeant un profil sur l'Apple TV à l'aide de Xcode et d’un compte développeur Apple, cf notre tutoriel pour installer une bêta sur Apple TV. Au programme, pas de grandes nouveautés, mais quelques améliorations et correctifs qui débarqueront prochainement pour l'ensemble des possesseurs d'une box compatible.

Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures, se concentrant sur des corrections de bogues internes et des améliorations plutôt que des changements notables visibles par les clients. Nous ne connaissons pas encore les changements apportés par la mise à jour tvOS 16.2, nous mettrons à jour l'article le cas échéant.

Nouvelle bêta pour watchOS 9.2

Du côté des montres connectées, Apple a également publié la mise à jour 9.2 en bêta 4. Si les deux premières bêtas n'avaient rien donné, les possesseurs d'une Apple Watch 4 jusqu'à Apple Watch Ultra ont ensuite découvert les itinéraires de course pour les coureurs et les cyclistes.



D'ici demain, les testeurs publics pourront également télécharger les deux mises à jour, Apple s'assure avant qu'il n'y ait pas de bugs majeurs qui pourrait ruiner votre expérience utilisateur, vider plus rapidement votre batterie ou même rendre inutilisable votre Apple Watch.