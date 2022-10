tvOS 16.1 est disponible en version finale pour les Apple TV

Apple recommande bien évidemment de mettre à jour vos appareils, ce qui vous permettra de profiter des dernières nouveautés ainsi que d'une meilleure sécurité, stabilité et fluidité.

Pour télécharger et installer tvOS 16.1, voici le chemin à suivre :

Les changements dans tvOS 16 ont énormément déçus les clients Apple qui possèdent une Apple TV, beaucoup l'ont compris aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'une réelle mise à jour de rentrée, mais d'une banale mise à jour. Quand on regarde de plus près, les évolutions ont été minimes. Du coup, Apple va-t-il continuer à nous décevoir par un manque de nouveautés avec tvOS 16.1 ? Les changements seront limités dès que vous aurez installé cette nouvelle version, voici à quoi vous attendre :

Après avoir mis à jour les iPhone, iPad et les Mac ce soir, Apple propose une nouvelle version logicielle sur les Apple TV compatibles avec tvOS 16. Les utilisateurs Apple peuvent dès maintenant télécharger la mise à jour de tvOS 16.1 où ils profiteront d'une meilleure expérience utilisateur ainsi que quelques changements qui seront rapidement perceptibles lors de l'utilisation.

Votre Apple TV vient de recevoir une nouvelle mise à jour importante depuis quelques minutes. Après une longue période de bêta qui aura duré pratiquement deux mois, Apple publie ce soir la version définitive de tvOS 16.1. Au programme, quelques changements autour de Siri, mais également des améliorations de stabilité et de performances !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.