iOS et Apple TV : Netflix fait peau neuve avec une interface repensée et de l'IA

La plateforme de streaming la plus populaire au monde s'apprête à déployer une refonte majeure de son interface télévision et mobile. Netflix a dévoilé ce 7 mai 2025 sa "nouvelle expérience TV", un design plus intuitif et moderne qui sera progressivement déployé dans les semaines à venir pour tous ses abonnés.

Une interface TV plus claire et intuitive

"La nouvelle expérience Netflix sur TV reste celle que vous connaissez et aimez - simplement améliorée", a déclaré Eunice Kim, Directrice des Produits chez Netflix. Cette refonte vise avant tout à simplifier la navigation et la découverte de contenus.

Parmi les principales nouveautés, on retrouve :

Des informations plus pertinentes mises en avant (comme "Emmy Award" ou "#1 des séries")

Des raccourcis désormais placés en haut de l'écran pour un accès facilité à la recherche et à "Ma liste"

Des recommandations en temps réel qui s'adaptent davantage aux humeurs du moment

Un design épuré et moderne qui met mieux en valeur les contenus

Cette nouvelle interface semble s'inspirer de l'application Apple TV, notamment avec sa barre de navigation placée en haut de l'écran. Une approche qui devrait plaire aux utilisateurs d'appareils Apple, habitués à cette ergonomie.

L'IA et TikTok comme modèles pour l'application mobile

Sur iOS, Netflix teste également deux fonctionnalités innovantes qui pourraient transformer l'expérience mobile :

Une recherche conversationnelle propulsée par l'IA générative permettra aux utilisateurs de formuler des requêtes en langage naturel comme "Je veux quelque chose de drôle et optimiste". Cette fonctionnalité sera d'abord proposée en version bêta sur iOS avant un déploiement plus large.

Netflix s'inspire également de TikTok avec un flux vertical de clips extraits de ses films et séries. Cette fonctionnalité, actuellement en test, permettra de découvrir rapidement de nouveaux contenus, de les ajouter à sa liste ou de les partager d'un simple toucher.

Elizabeth Stone, Directrice Technique de Netflix, a souligné l'importance de la technologie dans la stratégie de l'entreprise : "Notre force est de marier une technologie incroyable avec un divertissement exceptionnel. C'est notre super-pouvoir."



Est-ce que ce "super-pouvoir" de Netflix va réussir à faire oublier les récentes hausses de prix ? Rien n'est moins sûr.

Source