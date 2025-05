TikTok condamné à une amende de 530 millions d'euros pour non respect du RGPD

TikTok, déjà dans le viseur des régulateurs du monde entier, vient de recevoir l’une des plus lourdes amendes de son histoire en Europe. Alors que le réseau social chinois est régulièrement pointé du doigt pour sa gestion discutable des données personnelles, cette nouvelle sanction frappe un grand coup et pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières.

Un coup de massue venu d’Irlande

L’autorité irlandaise de protection des données (DPC), gardienne européenne du RGPD, a infligé à TikTok une amende record de 530 millions d’euro. Motif : des transferts illicites de données d’utilisateurs européens vers la Chine, sans garantir le niveau de protection exigé par l’Europe. Plus grave encore, la DPC a découvert que certaines données avaient même été stockées en Chine, en contradiction avec les engagements de TikTok. Mais Qu'importe, l'entreprise chinoise bien rempli son livret A pour payer les amendes auxquelles elle s'attend.

L’enquête a pointé du doigt plusieurs lacunes : non seulement TikTok n’a pas pu démontrer que les données des européens étaient à l’abri des lois chinoises (jugées incompatibles avec les normes européennes), mais en plus, sa politique de confidentialité, avant 2022, ne mentionnait même pas explicitement la Chine comme destination des données. Le réseau social a depuis corrigé le tir, mais le mal était fait pour la période concernée.

Une décision lourde de conséquences, qui concerne aussi Apple

C’est la troisième plus grosse amende jamais imposée sous le RGPD. Pour TikTok, dont le siège européen est basé en Irlande, cette sanction n’est pas un cas isolé : le réseau avait déjà écopé de 367 millions d’euros en 2023 pour sa gestion des données des mineurs. Les autorités européennes, tout comme leurs homologues américains, nourrissent de sérieuses craintes sur l’accès potentiel des autorités chinoises à ces données, en raison de lois locales très intrusives.

La souveraineté numérique européenne est un enjeu brûlant, qui concerne tous les géants de la tech, Apple y compris. On se souvient que la firme de Cupertino a aussi dû adapter sa gestion des données et multiplier ses centres de données sur le sol européen pour rassurer les autorités et les utilisateurs. Si TikTok promet d’investir massivement dans la localisation des données via son projet « Clover », cela n’a manifestement pas suffi à atténuer la sanction.

Le coup de semonce lancé à TikTok devrait faire réfléchir l’ensemble des acteurs du numérique, chinois ou non. À l’heure où la protection des données devient un critère de confiance essentiel pour les utilisateurs, rester dans les clous du RGPD n’est plus une option, mais une nécessité vitale pour opérer sur chez nous, et c'est tant mieux.



Source