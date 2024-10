TikTok met 1 milliard de dollars de côté pour payer les amendes RGPD

TikTok, le réseau social chinois très populaire auprès des (très) jeunes utilisateurs, fait face à une vague d'enquêtes et de poursuites judiciaires à travers l'Europe et les États-Unis concernant sa mauvaise gestion des données des enfants. Pour se préparer aux lourdes sanctions financières qui s'annoncent, sa maison mère ByteDance a mis de côté la somme colossale d'un milliard de dollars.

Un précédent à 370 millions d'euros en Irlande

En septembre dernier, le régulateur irlandais de la protection des données avait infligé à TikTok une amende record de 370 millions d'euros pour ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles des enfants utilisant l'application. Un premier coup dur pour ByteDance qui semble n'être que le début d'une longue série.

De nouveaux documents comptables suggèrent en effet que l'entreprise s'attend à d'autres amendes de ce type de la part des régulateurs européens de la vie privée. Le milliard de dollars provisionné est explicitement destiné à couvrir ces futures sanctions.

Des revenus en hausse mais des pertes qui s'accumulent

Les comptes européens de TikTok déposés auprès du registre des entreprises britannique montrent par ailleurs que les revenus ont bondi à 4,57 milliards de dollars en 2023, contre 2,6 milliards en 2022. Mais dans le même temps, les pertes ont presque triplé pour atteindre 1,3 milliard de dollars l'an dernier.

ByteDance explique que l'interprétation du RGPD européen est encore en évolution, ce qui crée de l'incertitude quant aux amendes qui pourraient être infligées. Le montant total des sanctions pourrait même dépasser le milliard provisionné. La Commission européenne a en effet ouvert une enquête sur TikTok en février 2024 et peut infliger des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, voire imposer une interdiction.

Apple épargné grâce à son modèle vertueux

Si TikTok se retrouve ainsi dans le collimateur des régulateurs, c'est en grande partie à cause de son modèle économique basé sur la collecte massive de données personnelles, y compris celles des plus jeunes. Un modèle à l'opposé de celui prôné par Apple, qui mise sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Pour contrebalancer, la pomme est largement plus chahutée dans ses pratiques commerciales avec les DMA et DSA, mais son traitement des données personnelles n'est jamais remis en cause.

Avec des fonctionnalités comme App Tracking Transparency ou encore des applications comme Messages et FaceTime chiffrées de bout en bout, la firme à la pomme s'efforce de protéger les données de ses clients, petits et grands. Une approche vertueuse qui lui permet d'éviter les écueils réglementaires et judiciaires dans lesquels s'empêtre son rival chinois.

Reste à voir si les lourdes amendes et les menaces d'interdiction qui pèsent sur TikTok profiteront à terme à des réseaux sociaux plus respectueux de la vie privée sur iOS. Une chose est sûre, ByteDance n'a pas fini d'entendre parler des régulateurs européens.

Source