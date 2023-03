TikTok est désormais interdit sur les téléphones du gouvernement britannique

L'application TikTok rencontre un gigantesque succès à travers le monde, l'app figure en permanence en tête du classement des apps les plus téléchargées sur l'App Store et le Play Store. Si l'avenir semble radieux et serein pour le "roi du divertissement sur smartphone", TikTok a un défaut considérable, l'application appartient à une entreprise chinoise. À cause de la mauvaise réputation du gouvernement de Xi Jinping, les suspicions d'espionnage de la Chine sont nombreuses.

Le gouvernement britannique prend une décision majeure

Selon un récent rapport de Sky News, l'application TikTok est désormais interdite sur les smartphones professionnels des membres du gouvernement britannique. Pour des raisons de sécurité et de suspicion d'espionnage de la Chine, le gouvernement britannique invite à désinstaller le plus rapidement possible l'application de divertissement chinoise à ses ministres.



Même s'il n'existe à ce jour aucune preuve que TikTok est un "mouchard" exploité par la Chine, le Royaume-Uni préfère anticiper et rester vigilant en cas de collecte de données secrètes de TikTok. Pour rappel, une entreprise chinoise n'a pas le droit de mentionner publiquement les demandes du gouvernement de Xi Jinping si celui-ci souhaite obtenir des informations sensibles de manière spontanée ou massive. Ce manque de transparence inquiète évidemment les pays dans le monde et ajoute de l'huile sur le feu quant à l'honnêteté de TikTok.

Voici ce que déclare Oliver Dowden, Chancelier du duché de Lancastre :

Cette interdiction s'applique aux dispositifs gouvernementaux des entreprises au sein des départements ministériels et non ministériels, mais elle ne s'étendra pas aux dispositifs personnels pour les employés du gouvernement ou les ministres ou le grand public.

Le gouvernement britannique rejoint donc celui des États-Unis et la Commission de l'Union européenne qui ont tous interdit l'application TikTok sur les smartphones professionnels. Comme pour le Royaume-Uni, aucune interdiction sur les smartphones personnels n'a encore été prononcée.



Du côté de ByteDance (la maison mère de TikTok), on ne comprend pas cette "panique générale" qui ne se base sur aucune preuve concrète d'espionnage :

Nous pensons que ces interdictions ont été basées sur des idées fausses fondamentales et motivées par une géopolitique plus large, dans laquelle TikTok et nos millions d'utilisateurs au Royaume-Uni, ne jouent aucun rôle.



Nous restons déterminés à travailler avec le gouvernement pour répondre à toutes les préoccupations, mais nous devrions être jugés sur des faits et traités sur un pied d'égalité avec nos concurrents.



Nous avons commencé à mettre en œuvre un plan complet pour protéger davantage nos données d'utilisateurs européens, qui comprend le stockage des données d'utilisateurs britanniques dans nos centres de données européens et le renforcement des contrôles d'accès aux données, y compris la surveillance indépendante de notre approche par des tiers.

À voir comment le contexte évoluera dans les autres pays, mais plus le temps passe et plus la suspicion d'espionnage de TikTok est importante. La situation pourrait devenir critique aux États-Unis où une interdiction au niveau nationale est étudiée.

