Les apps récréatives comme TikTok bannies des téléphones des fonctionnaires français

Pour information, et contrairement aux pays suscités, la France va plus loin en ne ciblant pas seulement TikTok, qui se défend actuellement des accusations d'espionnage , mais aussi les applications récréatives, qu'importe leurs pays d'origine. Reste à savoir comment le gouvernement entend faire la police auprès de ses agents afin de vérifier les applications installées...

Le Gouvernement se doit de protéger la France contre toute atteinte éventuelle à sa sécurité et à sa souveraineté.

«Cette interdiction s'applique sans délai et de manière uniforme», poursuit le ministre. Des dérogations seront attribuées «pour des besoins professionnels tels que la communication institutionnelle d'une administration.» De son côté, le ministre du numérique Jean-Noël Barrot, a ajouté :

Pour garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics, le @gouvernementFR a décidé d’interdire les applications récréatives comme TikTok, sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d’État. @jnbarrot pic.twitter.com/avxtpKZ6uu

Les applications récréatives ne présentent pas les niveaux de cybersécurité et de protection des données suffisants pour être déployés sur les équipements d'administrations. Ces applications peuvent donc constituer un risque sur la protection des données de ces administrations et de leurs agents publics.

La décision a été annoncée sur Twitter par Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Après la Belgique, les Pays-Bas , le Royaume-Uni , les États-Unis ou encore le Canada, la France met le holà sur les smartphones professionnels. D'après le ministre, ces applications ne sont pas sûres en termes de cybersécurité et de protection des données. Bien évidemment, les téléphones personnels des fonctionnaires ne sont pas concernés par cette mesure.

