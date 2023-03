TikTok : les fonctionnaires des Pays-Bas sont invités à désinstaller TikTok en urgence

Après les États-Unis, le Royaume-Uni, la Commission européenne et le Parlement européen, c'est au tour des Pays-Bas de jouer la carte de la sécurité. Le pays vient d'exiger que ses fonctionnaires désinstallent le plus rapidement possible l'application TikTok de leur smartphone professionnel. La peur d'un espionnage du gouvernement de Xi Jinping continue de planer...

TikTok, un danger ?

Le gouvernement néerlandais a récemment pris la décision de bannir TikTok des iPhone et smartphones Android utilisés à titre professionnel par les fonctionnaires du pays. Cette interdiction a été officiellement annoncée par le gouvernement des Pays-Bas, qui a invoqué des craintes d'espionnage de la Chine à travers cette application très populaire.



Même si aucune preuve formelle n'a été avancée, le gouvernement néerlandais soupçonne TikTok de permettre à la Chine d'espionner les utilisateurs du monde entier. Cette inquiétude est partagée par de nombreux pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont également pris des mesures pour restreindre l'utilisation de l'application.

Cette décision vient à la base du service de renseignement néerlandais (AIVD) qui a directement conseillé le gouvernement des Pays-Bas en affirmant que TikTok pouvait représenter un danger et un outil du gouvernement chinois pour espionner au-delà des frontières. Dès la réception de cette alerte, le gouvernement n'a pas hésité une seule seconde à prononcer l'interdiction de TikTok pour les fonctionnaires du pays.



Alexandra van Huffelen, la secrétaire d'État néerlandaise au numérique, a expliqué les raisons de cette interdiction :

Le gouvernement central doit pouvoir faire son travail en toute sécurité, également via ses appareils mobiles. Les questions parlementaires récentes et les développements internationaux nous ont conduits à faire une évaluation minutieuse qui va plus loin que de déconseiller une application.

Le PDG de TikTok a réaffirmé (lors d'une déclaration au Congrès américain) que l'application ne transmettait aucune donnée d'utilisateur étranger au gouvernement chinois. Selon lui, ByteDance, la maison mère de TikTok, est une entreprise créée par des entrepreneurs chinois honnêtes et respectueux.



Aujourd'hui, ce qui dérange les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et d'autres pays, c'est que TikTok est chinois et qu'une entreprise chinoise n'a pas le droit de mentionner publiquement les "demandes express" du gouvernement chinois pour récupérer des informations personnelles et sensibles. Cette absence de transparence est à l'origine de l'inquiétude mondiale.

