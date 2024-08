La croissance de TikTok a ralenti en 2023, la fin d’un règne ?

On ne peut dire le contraire, TikTok a été l’application de référence ces dernières années. Sortie de nulle part, l’app de divertissement appartenant à la société ByteDance a écrasé en termes de popularité et téléchargement des géants comme Facebook, Instagram, WhatsApp, X… Mais est-ce que cela peut durer ? Si on en croit les dernières données d’un rapport publié par Sensor Tower, l’année dernière n’est pas aussi valorisante que les années précédentes pour TikTok.

La croissance plus faible de TikTok est-elle liée à un stratégie trop axée sur la vente ?

En 2023, le secteur des applications de divertissements a connu des changements majeurs, marqués notamment par le ralentissement de la croissance de TikTok, une application qui a régné sur ses concurrents pendant plusieurs années. TikTok, qui a longtemps rivalisé avec les géants des réseaux sociaux, a dû faire face à une concurrence accrue, notamment de la part des applications appartenant à Meta. En 2023, Facebook a conservé sa place de leader en termes d’utilisateurs actifs mensuels, suivi par WhatsApp, Instagram et Messenger. TikTok, se retrouvant en cinquième position, a marqué un tournant inattendu dans son parcours, rompant avec sa tradition de surpasser ses concurrents en termes de nombre d’utilisateurs actifs.



Alors que l’application avait connu une croissance trimestrielle de 12% en 2022, cette dernière a chuté à seulement 3% en 2023. Ce changement indique un essoufflement potentiel de l’engouement pour l’application, incitant à se questionner sur sa stratégie future et sa capacité à se réinventer.

Et si ce ralentissement de croissance était lié à TikTok Shop ?

Dans un effort pour diversifier ses sources de revenus et renforcer son attractivité, TikTok a lancé TikTok Shop aux États-Unis. Après des essais initiaux en novembre 2022, la plateforme a connu une expansion au début de 2023. Cependant, cette initiative a suscité des réactions mitigées. Des utilisateurs sur Reddit, ont exprimé leur frustration face à l’augmentation des vidéos promotionnelles, affectant négativement leur expérience utilisateur.



Des marques réputées telles que PacSun, Revolve et KimChi Chic Beauty se sont rapidement associées à TikTok Shop, cherchant à capitaliser sur l’audience massive de l’application. Parallèlement, au Royaume-Uni, TikTok a testé une fonctionnalité d’achat intégrée nommée “Trendy Beat”, offrant des produits de ByteDance, sa société mère. Toutes ces collaborations et évolutions sur la partie marketing et ventes auraient-elles fait peur aux utilisateurs ?



L’année 2023 a également vu le lancement d’un programme d’affiliation pour les créateurs sur TikTok, leur permettant de gagner des commissions sur les ventes de produits. Cependant, cette orientation commerciale accrue a aussi suscité des critiques parmi les utilisateurs. Beaucoup se sont plaints de la transformation de TikTok en une plateforme axée sur le commerce, notant une augmentation des pratiques de dropshipping et la vente de produits de moindre qualité.



Même si TikTok continue d’être une force dominante dans l’univers des applications iOS et Android de divertissement, les défis auxquels l’application a été confrontée en 2023 indiquent clairement un point de bascule. La capacité de TikTok à s’adapter et à innover sera cruciale pour maintenir son statut et sa pertinence.



Via

Télécharger l'app gratuite TikTok