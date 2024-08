TikTok retire son programme de récompenses sous pression de l'Europe

Le réseau social TikTok a finalement accepté de retirer de façon permanente son système de récompenses de l'application TikTok Lite en Europe, suite à l'ouverture d'une enquête par la Commission Européenne en avril dernier. Une décision qui intervient alors que la populaire application du groupe chinois ByteDance est de plus en plus dans le viseur des régulateurs occidentaux.

Un mécanisme jugé dangereux pour la santé mentale des jeunes

Lancé en France et en Espagne en mars 2024, le programme de récompenses de TikTok Lite visait à encourager les utilisateurs, notamment les plus jeunes, à passer plus de temps sur l'application. Le principe était simple : plus vous visionnez de vidéos, plus vous gagnez de points échangeables ensuite contre des bons d'achat sur des sites partenaires.

Mais ce système a rapidement suscité de vives inquiétudes au sein de la Commission Européenne. En avril, cette dernière a ouvert une enquête, estimant que ce mécanisme pouvait avoir un impact très négatif sur la santé mentale des jeunes en stimulant un comportement addictif. Sous pression, TikTok avait alors décidé de suspendre temporairement le programme dans l'UE.



Aujourd'hui, face à la menace de sanctions dans le cadre de la législation européenne sur les services numériques (Digital Services Act), TikTok a finalement préféré jeter l'éponge. Le réseau social a annoncé le retrait définitif de cette fonctionnalité en Europe et s'est engagé à ne pas tenter de la réintroduire sous une autre forme.

TikTok reste dans le collimateur des régulateurs en Europe et aux États-Unis



Même si ce dossier est clos, TikTok est loin d'être tiré d'affaire. En Europe, l'application fait toujours l'objet d'une enquête plus large de la Commission concernant son algorithme de recommandation et sa transparence. Bruxelles craint notamment que le ciblage très fin de l'algorithme puisse conduire les utilisateurs dans des spirales de contenus toujours plus extrêmes.



Le temps de cerveau disponible des jeunes Européens n’est pas une monnaie d’échange pour les réseaux sociaux⏳🧠



Nous avons obtenu le retrait définitif du programme de «récompenses» #TikTokLite qui aurait pu avoir des conséquences très addictives.



C’est aussi ça, l’effet #DSA🇪🇺 pic.twitter.com/zuEgJxq1HM — Thierry Breton (@ThierryBreton) August 5, 2024

Aux États-Unis aussi, TikTok est sous pression. Certains élus américains réclament purement et simplement son interdiction, estimant que l'application représente une menace pour la sécurité nationale en raison de ses liens avec la Chine. Une procédure judiciaire est en cours, TikTok ayant attaqué le gouvernement américain pour atteinte à la liberté d'expression.



Bref, même si TikTok a cédé sur son programme de récompenses en Europe, le chemin est encore long pour regagner la confiance des régulateurs occidentaux. Une chose est sûre : à l'heure où les géants de la tech sont de plus en plus scrutés, le réseau social chinois n'a pas fini d'être sur la sellette.

