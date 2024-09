L'application unifiée PayPal centralise les récompenses, remises et fonctionnalités bancaires

Non, PayPal n'a pas annoncé l'adoption d'Apple Wallet et d'Apple Pay pour sa carte bancaire, ceci étant déjà disponible depuis un an. En revanche, la société a dévoilé aujourd'hui, via un communiqué officiel, un nouveau système complet pour suivre ses récompenses, ses remises et ses données depuis l'application.

"PayPal Everywhere"

Avec "PayPal Everywhere", les clients ont accès à de nombreuses récompenses, à des offres de remise en argent cumulables dans l'application PayPal et à des moyens plus personnalisés de gérer leurs dépenses, tout en bénéficiant de la sûreté et de la sécurité qui font la réputation de PayPal et de la tranquillité d'esprit que procure le fait de récupérer plus d'argent. Cela s'ajoute aux virements, demandes d'argent, paiements en plusieurs fois, comptes épargnes et autres paiements en ligne déjà disponibles. En clair, PayPal devient une véritable banque.

Avec la version 8.70 de l'application, les détenteurs de la carte de débit PayPal peuvent désormais sélectionner une catégorie de dépenses mensuelles, comme les courses alimentaires ou les vêtements, et recevoir 5 % de remise en argent sur un maximum de 1 000 $ d'achats dans cette catégorie par mois. Dans certains cas, cela peut même monter à 15 %, du moins pour les clients américains.



La carte de débit peut être utilisée partout où la carte MasterCard est acceptée. Une nouvelle option de recharge automatique permet de recharger automatiquement le solde du compte PayPal lié à la carte s'il tombe en dessous d'un certain montant.



Chaque client a des besoins et des habitudes de consommation qui lui sont propres. La nouvelle option de rechargement automatique de PayPal leur permet de faire leurs achats en toute confiance en fixant un seuil de solde PayPal qui est automatiquement rechargé s'il passe en dessous du montant choisi. Le fait de connaître le montant de leur solde et de le personnaliser en fonction de leurs besoins d'achat élimine toute incertitude et rend PayPal plus simple pour des millions d'Américains. Elle n'est pas encore disponible chez nous.



Alex Chriss, président et directeur général de PayPal, a déclaré à propos de la nouvelle application :

Nous savons que les consommateurs recherchent des moyens intelligents, simples et sûrs pour effectuer leurs achats quotidiens tout en obtenant plus de valeur pour chaque transaction. C'est pourquoi des millions de clients peuvent désormais profiter de la confiance et de la commodité qu'ils apprécient chez PayPal partout, en magasin comme en ligne, tout en ayant accès à des récompenses qui leur permettent de gagner plus d'argent. Il s'agit d'un moment crucial pour PayPal et ses clients et d'une première étape importante pour apporter la puissance de PayPal partout où ils font des achats.

En outre, rappelons que les utilisateurs d'iPhone peuvent ajouter une PayPal dans Apple Wallet en quelques étapes, de quoi payer ensuite avec Apple Pay.



Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, s'est montré très enthousiaste :

Nous sommes ravis de travailler avec PayPal pour apporter Apple Pay aux détenteurs de cartes de débit PayPal et contribuer à offrir une expérience d'achat transparente à encore plus d'utilisateurs. Que ce soit en magasin, en ligne ou dans les applications, les détenteurs de cartes de débit PayPal pourront profiter de la commodité et de la sécurité qu'Apple Pay apporte dans leur vie quotidienne.

Une bonne nouvelle qui sera bientôt suivie le système de paiement maison de PayPal, du moins en Europe, suite à l'ouverture de la puce NFC.

Télécharger l'app gratuite PayPal