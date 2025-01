Breeze, l’application qui réinvente le dating, débarque en France

Breeze est une énième application de rencontre qui s'apprête à débarquer sur le marché français. Cependant, contrairement aux autres, elle se distingue par un système totalement différent. Les discussions virtuelles inutiles sont mises de côté pour se concentrer directement sur un rendez-vous réel.

Breeze : 10 % de virtuel et 90 % de réel

Le retour au physique

Après avoir séduit les célibataires des Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne et du Royaume-Uni, l’application Breeze arrive en France avec une promesse audacieuse : réhumaniser les rencontres. Exit les longues discussions virtuelles et les échanges interminables sans suite. Breeze mise sur des rendez-vous en face-à-face dans des lieux sélectionnés pour favoriser des rencontres authentiques et mémorables.

Contrairement aux applications traditionnelles où les conversations peuvent durer des semaines sans déboucher sur une rencontre, Breeze propose une approche directe et sans détour. Les utilisateurs reçoivent chaque jour, à 19 h, une sélection de profils soigneusement adaptés à leurs critères. Une fois le “match” établi, pas de discussions interminables : l’application propose un rendez-vous dans un lieu partenaire sélectionné pour sa convivialité et sa sécurité.

Pas d'abonnement, mais un paiement unique par rendez-vous

L’idée derrière Breeze est claire : recentrer les rencontres sur ce qui compte vraiment, à savoir les interactions humaines et les émotions en face-à-face. Breeze se distingue également par son modèle économique. Pas d’abonnement mensuel ou annuel : les utilisateurs ne paient que lorsqu’un rendez-vous est programmé, pour un tarif fixe de 9 €, incluant le premier verre dans le lieu partenaire. Ce modèle unique incite à l’action et élimine les profils passifs, en s’adressant aux célibataires prêts à investir dans des rencontres réelles et de qualité.

270 000 rendez-vous déjà organisés en Europe

Lancé en 2020 aux Pays-Bas, Breeze connaît un succès grandissant en Europe. À ce jour, l’application a déjà orchestré plus de 270 000 rendez-vous, prouvant l’efficacité de son concept.

Pour garantir une expérience agréable et sécurisée, Breeze sélectionne ses lieux partenaires avec attention. Ces derniers offrent non seulement une atmosphère chaleureuse, mais leur personnel est également formé pour veiller au bon déroulement des rendez-vous.

Différent des concurrents

Avec son arrivée sur le marché français, Breeze ambitionne de bousculer les codes des applications de rencontres. Son objectif est d'offrir aux célibataires une expérience fluide, sincère et sécurisée. À l’heure où de nombreuses applications misent sur les interactions numériques, Tinder en tête, Breeze apporte un vent de fraîcheur en réaffirmant l’importance du contact humain.

Télécharger l'app gratuite Breeze