Tinder va bientôt vous aider à choisir vos meilleures photos grâce à l’IA

Si vous avez déjà utilisé une application de rencontre, vous savez probablement que les photos sont particulièrement importantes sur les profils. Avoir de mauvaises photos peut engendrer une baisse de l’attractivité et donc réduire considérablement la quantité de match. La célèbre app Tinder du groupe Match va bientôt remédier à cela grâce à l’intelligence artificielle !

Une petite dose d’IA pour remédier au problème

Tinder s’apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire utilisant l’intelligence artificielle pour sélectionner vos photos de profil qui ont le plus de chance d’attirer l’attention des autres utilisateurs. En test depuis près d’un an, cette innovation sera disponible pour les utilisateurs américains d’ici la fin du mois et sera déployée mondialement au cours de l’été, ce qui veut dire une attente de quelques semaines maximum.



L’objectif principal de cette nouveauté est de permettre à une IA de choisir les meilleures photos de vous en fonction de critères précis tels que l’éclairage et le cadrage de la photo. Grâce à son entraînement intensif, l’IA saura exclure automatiquement les photos de groupe ainsi que celles qui ne respectent pas les conditions d’utilisation et les directives communautaires de Tinder. Cependant, vous aurez toujours le choix final des photos à télécharger, garantissant que votre profil reflète exactement ce que vous souhaitez montrer.

Pour fonctionner, cette nouveauté nécessitera l’accès à des données biométriques, telles qu’un selfie ou une photo existante de votre visage, afin de trouver les photos correspondantes. La fonctionnalité demandera une certaine confiance de la part de l’utilisateur, car Tinder devra accéder après à la totalité de vos photos dans l’application « Photos » de votre iPhone.

Respect de la confidentialité

Conscient des préoccupations concernant la vie privée, Tinder promet qu’il n’y aura aucune collecte ni stockage de vos photos et s’engage à ne pas recevoir de données biométriques générées. Le traitement des données se fera entièrement sur votre appareil, un peu comme les pratiques actuelles d’Apple. Les données biométriques utilisées pour cette fonctionnalité seront supprimées de votre appareil après son utilisation,



Cette nouvelle fonctionnalité de Tinder représente une avancée intéressante dans l’utilisation de l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur sur les applications de rencontre. En permettant une sélection optimisée de vos photos de profil, Tinder espère augmenter vos chances de faire des rencontres en ligne tout en respectant votre vie privée.



Source

