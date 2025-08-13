Perplexity propose d’acheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars

Perplexity, entreprise connue dans la recherche par intelligence artificielle, a déclenché la surprise générale dans l’industrie technologique en annonçant une offre colossale pour acquérir Google Chrome, le navigateurs web les plus utilisé au monde.

Une offre surprise bien au-dessus de sa propre valorisation

Perplexity, start-up spécialisée dans la recherche assistée par intelligence artificielle, a surpris le monde de la tech en proposant de racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars. Une offre spectaculaire, d’autant plus qu’elle dépasse la propre valorisation de l’entreprise, estimée à environ 18 milliards de dollars.

Selon les informations disponibles, Perplexity a transmis cette proposition à Google mardi dernier, affirmant disposer du soutien de plusieurs grands fonds d’investissement prêts à financer entièrement l’opération. La société a également promis d’injecter plus de 3 milliards de dollars supplémentaires dans le développement de Chrome et de son moteur open source Chromium au cours des deux prochaines années, si Google acceptait la vente.

Ce n’est pas la première fois que Perplexity tente un coup d’éclat de ce genre. Plus tôt cette année, elle avait déjà formulé une offre pour racheter TikTok, sans succès. Cette stratégie montre sa volonté de s’implanter rapidement sur des plateformes à très large audience afin d’accélérer ses ambitions dans l’IA et les services en ligne.



Perplexity a récemment lancé Comet, une version optimisée de son moteur de recherche, conçue pour fournir des réponses encore plus rapides et pertinentes. Cette déclinaison mise sur une interface épurée et des résultats enrichis en temps réel, intégrant à la fois l’IA générative et la recherche web traditionnelle.

Pour l’instant, Google n’a donné aucun signe d’intérêt pour cette proposition. Chrome reste un pilier stratégique de son écosystème, central pour la distribution de ses services web et la diffusion de sa publicité. Aucune décision judiciaire ne contraint aujourd’hui Google à se séparer de son navigateur, rendant l’aboutissement d’un tel rachat hautement improbable. Mais avec la pression du gouvernement américain, cela pourrait changer des les mois ou années à venir.



