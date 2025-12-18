Meetup : l’application qui transforme les passions en rencontres réelles

La plateforme Meetup, pionnière des événements sociaux en ligne, dévoile une refonte complète de son application mobile avec de nouvelles fonctionnalités axées sur la sécurité et la confiance pour encourager les rencontres dans la vie réelle.

Meetup : une application pour rencontrer des gens autour d’événements

Meetup est une application mobile qui permet de découvrir et participer à des événements et groupes autour de passions communes, que ce soit en ligne ou en personne. Facile à utiliser, elle aide les gens à élargir leur réseau, apprendre de nouvelles choses et créer des liens avec d’autres personnes qui partagent leurs centres d’intérêt.

Meetup existe depuis plusieurs années et rassemble plus de 60 millions de membres dans le monde. Grâce à l’application, on peut rechercher des événements ou des groupes par catégorie ou mot-clé, participer à des activités locales ou en ligne, et même créer son propre groupe ou événement pour organiser des rencontres. L’app propose également une messagerie interne.

Récemment, Meetup a lancé une refonte importante de son application mobile pour iOS et Android afin de la rendre plus moderne et plus simple à utiliser. L’interface a été mise à jour avec de nouvelles icônes, une meilleure organisation des éléments et un accès plus direct au profil et aux groupes via la page d’accueil.

Parmi les nouveautés annoncées, l’équipe souhaite donner plus de transparence sur les événements, notamment en affichant la répartition par âge et par genre des personnes inscrites, ce qui peut aider à savoir à quoi s’attendre avant de se rendre à une rencontre. L’app proposera aussi des profils plus complets pour mieux voir qui participe et encourager les utilisateurs, notamment les femmes, à se sentir plus à l’aise pour y aller.

Meetup prévoit aussi de regrouper bientôt les deux applications qu’elle avait jusqu’ici (une pour les membres et une pour les organisateurs) en une seule app complète. Cette version unique devrait inclure des outils supplémentaires, comme un système de billetterie par QR code pour suivre les présences, ce qui facilitera encore plus la gestion des événements pour les organisateurs.

Télécharger l'app gratuite Meetup : événements et groupes