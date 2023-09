WhatsApp : le code de l'application révèle une nouveauté similaire à My AI de Snapchat

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de Snapchat bénéficient d'un accès direct à une intelligence artificielle boosté par ChatGPT. Cette nouvelle conversation qui s'est affichée dans la liste des conversations réelles avec d'autres utilisateurs semble avoir beaucoup plu à Mark Zuckerberg qui souhaiterait une expérience identique sur WhatsApp. Dans le code de la messagerie instantanée de Meta, un développeur a trouvé une ligne de code qui laisse penser à l'arrivée d'une IA !

WhatsApp pourrait intégrer dans peu de temps une IA

WhatsApp, l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde, pourrait bientôt intégrer une nouvelle fonctionnalité inspirée de la tendance des chats IA, à l'instar de My AI de Snapchat. Steve Moser de The Tape Drive a révélé que Meta planche actuellement sur l'ajout de fonctionnalités de chat d'IA à l'application. Des extraits de code découverts dans l'application montrent en effet des indications sur la capacité future de l'application à interagir avec différentes entités d'IA.



Ces morceaux de code offrent plusieurs indices intéressants sur ce que nous pouvons attendre :

Des alertes sur une prochaine disponibilité d'interaction avec diverses entités d'IA.

Une proposition pour les utilisateurs d'accéder en avant-première à ce chat d'IA.

Des indications claires que ces messages proviennent de la technologie IA de Meta.

Des mentions faisant référence à un "nouveau chat IA" ainsi qu'à "l'opportunité de converser avec une IA".

Le terme "entité d'IA" a également été repéré dans ces codes.

Selon le Financial Times, cette nouvelle fonctionnalité, potentiellement baptisée "Personas", pourrait être dévoilée dans les prochaines semaines. L'ajout de cette fonctionnalité n'est qu'une première étape, Meta envisage de lancer une gamme complète de produits axés sur l'IA qui s'intégreront à l'ensemble de ses services dans un futur proche.



Dans un premier temps, l'équipe se concentrera sur le développement d'outils innovants. À plus long terme, l'objectif est de créer des "entités d'IA" pour assister et soutenir les utilisateurs.

Steve Moser a suggéré que cette innovation pourrait s'inspirer de plateformes existantes comme Character.ai ou encore ChatGPT d'OpenAI. En réalité, Meta n'a pas vraiment le choix de faire autrement, car l'entreprise ne propose aucune IA aussi performante que ChatGPT à l'heure actuelle.

Si le chat d'IA est effectivement intégré à WhatsApp, cela pourrait transformer la façon dont les utilisateurs utilisent l'application. Cette innovation pourrait avoir un impact significatif dans des secteurs tels que le service client, l'éducation et bien d'autres. De nombreuses entreprises exploitent déjà la version professionnelle de WhatsApp pour leur service client et cette nouveauté pourrait renforcer cette tendance.



Il sera intéressant de voir si l'IA de WhatsApp adoptera la même stratégie que celle de Snapchat. Sera-t-elle imposée aux utilisateurs ? Va-t-elle être aussi performante qu'un échange direct avec ChatGPT ? Des questions qui vont probablement avoir des réponses dans peu de temps. Il manque plus que l'annonce officielle de Meta sur le sujet !



Source

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger