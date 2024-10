Snapchat s'invite sur l'écran verrouillé et le bouton caméra de l'iPhone 16

Avec iOS 18, les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais personnaliser les raccourcis de la lampe torche et de l'appareil photo sur l'écran de verrouillage, et Snapchat en profite pour faire parti des nouvelles options disponibles.

Snapchat a annoncé sur son site officiel que les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais accéder rapidement à la vue caméra de l'application directement depuis l'écran de verrouillage, même lorsque l'appareil est verrouillé. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de mettre à jour vers la dernière version de Snapchat. Ensuite, maintenez votre doigt sur l'écran de verrouillage, sélectionnez le bouton "Personnaliser", appuyez sur l'écran de verrouillage, supprimez le raccourci de la lampe torche ou de l'appareil photo en appuyant sur le signe moins, appuyez sur le signe plus qui apparaît, et choisissez Snapchat dans la galerie du centre de contrôle.

De plus, la mise à jour de Snapchat apporte la prise en charge du bouton de l'appareil photo pour tous les modèles d'iPhone 16, permettant aux utilisateurs d'ouvrir instantanément la caméra de l'application à l'aide du bouton dédié.

Les utilisateurs de Snapchat peuvent désormais capturer des moments encore plus rapidement, avant qu'ils ne disparaissent. Les utilisateurs peuvent personnaliser le contrôle de l'appareil photo sur l'iPhone 16 et changer les contrôles de l'écran de verrouillage sur n'importe quel iPhone fonctionnant sous iOS 18 pour lancer l'application Snapchat et prendre des photos et des vidéos, même lorsque l'iPhone est verrouillé.