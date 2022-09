Launchify est le premier lanceur d'apps sur l'écran verrouillé d'iOS 16

Qui a dit que vous ne pouviez ouvrir uniquement l'appareil photo et le flash depuis l'écran verrouillé ? Avec iOS 16 et ses widgets de type "complications", les développeurs s'en donnent à coeur joie. Après Widgetsmith qui proposent un tas de widgets plus ou moins utiles, voilà "Launchify" permet aux utilisateurs de configurer un ou plusieurs widgets qui ouvrent directement l'application de leur choix. Les utilisateurs peuvent créer un widget pour ouvrir rapidement Messages, Twitter, Snapchat, TikTok, Apple Plans, Google Maps et autre. Il suffit qu'elle soit référencée par le service.

Launchify personnalise l'écran verrouillé

Bien que la toute nouvelle mise à jour iOS 16 comprenne un lockscreen redessiné avec de nouvelles fonctions de personnalisation, Apple ne permet pas aux utilisateurs de remplacer les raccourcis de la lampe de poche et de l'application Appareil photo. Les utilisateurs doivent se contenter de widgets informatifs proposés par les apps (dont un widget iSoft), mais peuvent aussi modifier un large éventail d'éléments visuels sur l'écran de verrouillage, notamment la police et la couleur de l'heure, les fonds d'écran personnalisés avec un effet de profondeur, etc.

Caractéristiques principales :

Lanceur d'applications ultra-rapide

Prend en charge toutes les applications préférées

Magnifiques widgets pour l'écran de verrouillage

Personnalisation infinie

Utilisez des symboles, des icônes et vos propres images.

Créez des écrans de verrouillage vraiment uniques

Launchify est disponible gratuitement sur l'App Store mais, elle aussi, propose un abonnement in-app qui permet d'accéder à des fonctionnalités plus avancées, comme l'ajout de plusieurs raccourcis d'applications sur l'écran de verrouillage. Comptez 2,49 euros par mois ou 19,99 euros par an.

