Spotify lance un widget pour l'écran de verrouillage (iOS 16 minimum)

Carplay et CarKey

Spotify prend de l'avance sur Apple Music qui ne propose pas encore de widget sur l'écran de verrouillage d'iOS 16, ce qui est quand même le comble puisqu'il s'agit d'une application Apple sur un OS géré par Apple. Mais bon, on ne relèvera pas le manque de logique ! Source

Vous êtes abonné Spotify ? Bonne nouvelle, le service de streaming propose dès maintenant un nouveau widget à placer sur votre écran de verrouillage. Au programme, pas d'informations pertinentes, mais un accès direct à l'application iOS. Pour faire simple, vous pouvez considérer ce widget comme un accès rapide à l'application de streaming musical. Cette idée est plutôt ingénieuse de la part des développeurs, car les utilisateurs n'auront plus besoin de faire défiler leurs apps pour trouver Spotify ni de passer par le Spotlight ou Siri. Bien sûr, pour profiter de cette nouveauté, il faudra obligatoirement upgrader votre iPhone vers iOS 16 . Apple propose les widgets sur l'écran de verrouillage uniquement à partir d'iOS 16.0 ou une version plus récente.

1 com

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.