Les Live Activities débarquent sur l'app NBA (écran de verrouillage + Dynamic Island)

Sur l'écran de verrouillage, le format de la Live Activities s’inspire de celle de l'application FotMob qui a été l'une des premières applications sportives à prendre en charge les Live Activities. On retrouve les équipes qui s'affrontent, le score de la rencontre, le quart-temps en cours, le logo de la NBA ainsi qu'un petit point statistique qui se place tout en bas de la Live Activities. Évidemment, dans la Dynamic Island, les informations sont nettement plus limitées du fait du manque de place. Vous retrouverez néanmoins le score, les équipes ainsi le quart-temps en cours.

Si vous suivez attentivement les matchs de la NBA (malgré le décalage horaire qui gâche un peu tout), vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité qui vient de débarquer dans l'application officielle de la NBA. En effet, celle-ci prend désormais en charge les Live Activities , ce qui vous permet d'avoir sur votre écran de verrouillage ainsi que sur la Dynamic Island les scores des rencontres en temps réel. Cette approche représente un petit gain de temps, car cela vous évite de prendre votre iPhone et d'ouvrir l'application NBA afin d'avoir les derniers résultats. Encore mieux pour les propriétaires d'iPhone 14 Pro, le résultat s'affiche même sans toucher à votre iPhone grâce à l'actualisation en temps réel pendant que l'écran est en mode "Always-on".

Avec iOS 16, Apple apporte aux développeurs la possibilité de "garder le contact" avec leurs utilisateurs à travers des Live Activities, comprenez par là des informations rafraichies en temps réel qui viennent s'ajouter sur l'écran de verrouillage et la Dynamic Island pour les iPhone 14 Pro. Malgré une adoption timide par les développeurs après le lancement, la prise en charge des Live Activities commence un peu à s'accélérer.

