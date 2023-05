Uber Eats lance le suivi des commandes sur l'écran de verrouillage et la Dynamic Island

Comme promis, Uber Eats a démarré le déploiement de la prise en charge des activités en direct sur l'App Store, permettant aux utilisateurs d'iPhone de suivre facilement leur commande sur l'écran de verrouillage et dans la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro. La fonction est disponible pour un petit pourcentage d'utilisateurs dans la dernière version de l'application Uber Eats, et elle sera ouverte plus largement au cours de la semaine prochaine.

Uber Eats rattrape son retard

Les Live Activities sont une fonctionnalité d'iOS 16 qui permet aux utilisateurs d'iPhone de rester au courant des événements en temps réel grâce à une notification dynamique sur l'écran de verrouillage et dans l'île dynamique sur les iPhone 14 Pro. Pour Uber Eats, cette fonctionnalité permet de suivre en direct la progression d'une livraison d'un seul coup d'œil, sans ouvrir l'application. Les informations affichées comprennent l'état de la commande, l'heure d'arrivée prévue, le nom et la photo du chauffeur, ainsi que l'image du magasin.

Uber a ajouté la prise en charge des Live Activities à son application principale pour les VTC au début de l'année. Uber Eats est une application autonome pour la livraison de nourriture, de produits d'épicerie et de certains autres articles, et les clients réclamaient la même fonctionnalité pour suivre facilement l'arrivée de leur repas.



Parmi les autres applications populaires qui prennent en charge les activités en direct, rappelons qu'il y a Flighty pour le suivi des vols, Citymapper pour les transports en commun, ParkMobile pour les parkings, CARROT Weather pour les prévisions météorologiques ou encore TV Remote pour contrôler son téléviseur connecté. Si Apple Plans les gère également, Google Maps prévoit de prendre en charge cette fonctionnalité pour les itinéraires GPS d'ici la fin de l'année.

