Tesla intègre les Live Activities et la Dynamic Island sur iPhone

Tesla améliore l’expérience de ses utilisateurs avec une nouvelle mise à jour iOS : il est désormais possible de suivre en temps réel la charge sur les Superchargeurs directement depuis l’écran verrouillé de l’iPhone grâce à Apple Live Activities.

Tesla supporte enfin les activités en direct sur iOS

Tesla a récemment mis à jour son application iOS (version 4.45.0), introduisant deux nouvelles fonctionnalités significatives pour les propriétaires de véhicules électriques dont une qui était attendue depuis plusieurs années maintenant.

Image Not a Tesla App

Suivi en temps réel du Superchargeur via l’écran verrouillé

L’une des principales améliorations est l’intégration de la fonctionnalité Apple Live Activities, permettant aux utilisateurs de suivre l’état de charge de leur Tesla directement depuis l’écran verrouillé de leur iPhone. Cette fonctionnalité affiche des informations telles que :

Le pourcentage de charge actuel

Le temps restant jusqu’à la fin de la session de charge

La vitesse de charge en kilowatts

Le coût estimé de la charge

L’énergie ajoutée pendant la session

Il est important de noter que cette fonctionnalité est uniquement disponible lors de l’utilisation des Superchargeurs Tesla et ne s’applique pas aux stations de charge domestiques ou non-Superchargeurs.

Détection des enfants laissés dans le véhicule

Parallèlement, Tesla déploie une nouvelle fonctionnalité de sécurité appelée « Child Left Alone » (enfant laissé seul), initialement disponible pour les modèles Model 3 fabriqués à partir de la mi-2023 en Europe. Cette technologie utilise des radars internes pour détecter la présence d’occupants à l’arrière du véhicule, alertant ainsi le propriétaire si un enfant est accidentellement laissé à l’intérieur. Cette fonctionnalité vise à renforcer la sécurité des enfants et sera étendue à d’autres modèles et régions dans un avenir proche.

Disponibilité

Les utilisateurs peuvent télécharger la mise à jour de l’application Tesla (version 4.45.0) depuis l’App Store pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités.



Source