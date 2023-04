La dernière mise à jour de Zoom prend en charge la Dynamic Island des iPhone 14 Pro

Zoom est sans aucun doute l'application de visioconférence la plus utilisée dans le monde professionnel. Grâce à la période de pandémie, Zoom est devenu extrêmement populaire et en a profité pour apporter une tonne de fonctionnalités afin de fidéliser ses nouveaux utilisateurs. Les nouveautés continuent à débarquer et on retrouve aujourd'hui une grande nouvelle pour les possesseurs des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max !

Zoom prend en charge la Dynamic Island

Depuis cette nuit, l'application Zoom propose une nouvelle mise à jour visant à déployer de nouvelles fonctionnalités, correctifs de bugs et améliorations. L'une des nouveautés notables qui attire notre attention, c'est la prise en charge de la Dynamic Island présente sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.



Les utilisateurs de Zoom peuvent maintenant utiliser d'autres apps sur leur iPhone en réunion et avoir un visuel sur le temps passé en appel (dans la Dynamic Island) ainsi qu'à des fonctionnalités liées à l'appel en faisant un long appui sur la Dynamic Island. Si vous êtes habitué à passer des appels classiques ou FaceTime sur votre iPhone, l'expérience sera identique !

Dans la version 5.14.5 de son application iOS et iPadOS, Zoom a aussi ajouté d'autres fonctionnalités qui étaient attendues par la communauté :

Nouvelles options MSI/PLIST/GPO/MDM, y compris la prise en charge de Zoom Mesh

Synchronisation continue des fichiers et des images de chat de réunion

Résumé de la réunion Zoom IQ

Modification de la propriété du chat de réunion continue

Synchronisation continue des fichiers de chat de réunion et des images

Mode sombre pour le calendrier Zoom

Masquer les appels entrants pendant la réunion

Améliorations automatisées et traduites des sous-titres

Détails des conférenciers

Augmentation possible de la taille maximale du fichier pour le chat d'équipe

On retrouve aussi quelques correctifs de bugs qui pouvaient être gênants durant l'utilisation de l'application Zoom sur votre iPhone ou iPad :

Résolution d'un problème concernant les échecs de la vérification OTP

Résolution d'un problème de localisations portugaises incorrectes des options de planification

Résolution d'un problème concernant les visuels incohérents pour les participants dans la salle d'attente

Résolution d'un problème concernant un comportement incohérent pour la prise d'un appel d'attente

Résolution d'un problème concernant le double enregistrement et la mauvaise connexion sans fil LTE

La mise à jour de Zoom est disponible dès maintenant sur iOS et iPadOS, pour cela, il faudra vous rendre dans l'App Store afin de la télécharger gratuitement. Même si vous n'avez pas l'iPhone 14 Pro, il est tout de même recommandé de l'installer pour optimiser votre expérience utilisateur !





Télécharger l'app gratuite Zoom - One Platform to Connect