Halide Mark II supporte le zoom x2 intelligent des iPhone 14 Pro

Si vous cherchez une alternative à l'application native d'Apple, vous ne prenez pas un grand risque en vous rabattant sur Halide Mark II, un appareil photo de grande qualité qui s'améliore à chaque nouvel iPhone.



L'application, qui a remporté un Apple Design Award cette année, est conçue pour transformer votre iPhone en un appareil photo professionnel pour tous. Outre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, comme la prise en charge de ProRAW, l'application offre une interface basée sur les gestes qui peut facilement être utilisée d'une seule main.



Et avec une récente mise à jour, l'application a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour tous ceux qui ont l'iPhone 14 Pro et bien plus encore.

Halide Mark II passe en version 2.10

Grâce à son appareil photo principal de 48 mégapixels, vous pouvez prendre des photos avec un zoom numérique 2x sans passer sur le téléobjectif. Ces images de 48 mégapixels sont réduites à 12 mégapixels, ce qui signifie que vous pouvez utiliser cette fonction sans sacrifier la qualité de l'image.

Auparavant, cette fonction était disponible dans l'application Appareil photo. Mais désormais, Halide Mark II la prend également en charge. Mais ce n'est pas tout, puisque la version 2.10 compte plusieurs nouveautés. De quoi exploiter les nouveaux iPhone 14 Pro décortiqués par Halide en septembre dernier.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter Halide 2.10, qui apporte un zoom intelligent 2× aux utilisateurs de l'iPhone 14 Pro, ainsi que des mises à jour du mode Profondeur (focus peaking !), des accélérations et des corrections dans tous les domaines.

Halide 2.10 suit de près Halide 2.9, qui a permis à votre application d'appareil photo préférée d'atteindre de nouveaux sommets avec la prise en charge de la capture de 48 mégapixels, la capture binned de 12 mégapixels, la capture HEIC de 48 mégapixels et bien plus encore !

Parmi les changements, on trouve la possibilité de capturer des images ProRAW de 48 ou 12 mégapixels sur l'iPhone 14 Pro, y compris avec des réglages manuels, la signature d'Halide Mark.

Cette mise à jour vous permet de prendre des photos avec la qualité maximale ou le traitement inférieur de ProRAW directement dans Halide. Prenez des photos avec un contrôle manuel complet, y compris en 10 ou 12 bits pour des tailles de fichiers plus petites. Remarque : le RAW natif n'est pas disponible en 48MP, seulement en 12MP.

Si vous êtes du genre à faire attention à l'espace de stockage de votre iPhone, vous apprécierez également l'option pour passer rapidement de la capture 48 MP à la capture 12 MP d'une simple pression longue sur le sélecteur de format.

Mieux, vous pouvez choisir le format de sortie du capteur de 48 mégapixels, HEIC ou JPG. Ces fichiers ne font qu'1/25e de la taille d'un fichier ProRAW de 48 mégapixels et sont capturés 2,5 fois plus vite, tout en conservant des détails incroyables.



Enfin, la version 2.10 introduit la mise au point manuelle dans la capture en profondeur. La mise au point manuelle est désormais activée sur les nouvelles caméras frontales de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro, pour une mise au point manuelle précise.



N'oublions pas non plus que les utilisateurs seront heureux d'apprendre que les widgets de l'écran de verrouillage de l'application ont été améliorés. Vous avez le choix entre sept options, dont la possibilité d'ouvrir l'application directement à partir de votre écran d'accueil, et de passer directement à un objectif ultra-large, large ou téléobjectif.



Halide Mark II est conçu pour l'iPhone et tous les modèles d'iPad. Il est téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Vous aurez toutefois besoin d'un abonnement pour utiliser l'application. Deux options sont disponibles : 2,99 euros par mois ou 12,49 euros par an. Une version d'essai gratuite de sept jours est disponible pour tester l'application, tout comme une licence à vie pour 69,99 euros. Mais franchement, l'app les vaut largement si vous êtes photographe en herbe. Une app qui ne mise pas sur les filtres mais sur le contrôle total de la prise de vue.

Télécharger l'app gratuite Halide Mark II