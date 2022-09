Les gars d’Halide parlent de l'appareil photo de l’iPhone 14 Pro

L'application Halide, gérée par des experts de la photo, a publié son rapport général sur les caméras de l'iPhone 14 Pro. Dans l'ensemble, la plus grosse amélioration devrait être la qualité de l'image lorsqu'il y a un manque de lumière. Un point que tous les constructeurs tentent difficilement d'améliorer chaque année sur leur smartphone.

Halide donne son avis sur la partie photo de l'iPhone 14 Pro

Halide, spécialiste de la photo qui propose une application sur l'App Store, s'est penchée sur les nouvelles spécificités du bloc photo de l'iPhone 14 Pro. En ce qui concerne l'objectif principal, il est effectivement plus large de 2 mm mais possède une ouverture plus petite et plus lente que sur l'iPhone 13 Pro.



Si à première vue cela peut sembler être une "régression", Halide pense que le fait que le capteur soit plus grand permettra tout de même de gagner environ 20% de lumière en plus par rapport aux clichés de l'année dernière.



Pour ce qui est de la plage ISO, la société Halide est "étonnée". En règle générale, plus les valeurs ISO sont élevées, plus le bruit est présent dans l'image. Néanmoins, la technique du quad-pixels utilisée par Apple, expliquée durant le Keynote, devrait contrebalancer l'effet et réduire considérablement le bruit sur les photos.



En parlant de la technique du quad-pixels (4 pixels en 1), elle est justement mise en place pour la toute première fois grâce à l'arrivée du nouveau capteur 48 Mpx, attendu de longue date par les fans de la marque. Attention tout de même, Halide rappelle qu'il ne sera pas possible de prendre une photo JPG (classique) en 48 Mpx. Pour ce faire, il faudra passer par le mode ProRAW. La raison, la taille du fichier bien trop volumineux dans cette définition, on parle de 80 Mo la photo.



Autre changement notable, la distance de mise au point qui passe de 150 mm (5.9 pouces) à 200 mm (7.9 pouces). Bien que la différence semble minime, cela pourrait avoir des conséquences sur le basculement automatique de l'appareil photo entre le capteur principal et le capteur dédié au mode macro (photo en gros plan). Halide pense que le changement pourrait être un peu moins fluide, même si cela reste à confirmer lors des tests futurs. Enfin, elle apprécie l'ouverture plus grande ainsi que l'ajout de l'autofocus sur la caméra avant. À voir si c'est vraiment un atout sur le long terme tout de même.



Discours final d'Halide :

Dans l'ensemble, nous voyons ce qui devrait être de solides améliorations en cas de faible luminosité. Un capteur plus grand et une sensibilité ISO plus élevée devraient permettre à cet appareil photo de mûrir davantage pour être une bonne option pour des images de haute qualité.



Apple a en fait revendiqué les plus grandes améliorations apportées à cet appareil photo dans son discours d'ouverture, revendiquant « jusqu'à 3 × » de meilleures images. Nous devrons voir ce que cela implique dans les tests.



