Zerocam est un appareil photo pour iPhone sans réglages

L'application Appareil photo de l'iPhone a su largement évoluer depuis son introduction en 2007, avec des possibilités toujours plus grandes, tout en restant accessibles. On peut modifier la mise au point, appliquer des filtres, choisir le format, changer la luminosité, changer de mode, utiliser le mode nuit et bien plus encore. Certains utilisateurs la trouvent pourtant limitée, et se tournent vers des applications tierces offrant plus de contrôle, comme Halide. A contrario, d'autres préfèrent la simplicité et pestent contre les interfaces complexes. Et bien Zerocam entend répondre à leurs préoccupation avec une nouvelle application iPhone qui ne comporte aucune commande ni aucun réglage.

Zerocam mise sur la simplicité

L'objectif de Zerocam est de transformer l'iPhone en un appareil photo simplissime. Parfaite pour les jeunes, les anciens et ceux qui n'ont aucun temps à perdre, elle offre un aperçu de l'image et un bouton de capture, c'est tout.

L'application ne propose aucun réglage ni aucune option. L'idée étant évidemment de permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la capture de l'instant plutôt que de se préoccuper des meilleurs réglages de l'appareil photo.

Pas de réglages, juste de la prise de vue : Oubliez la sélection du mode, la correction de l'exposition, la mise au point ou l'examen de l'image. Vous prenez la photo et nous nous occupons du reste. Il n'y a pas de distraction, juste de la pure photographie.

Mais comment tirer partie de son iPhone 15 Pro Max par exemple ? Pas d'inquiétude, Zerocam propose des raccourcis pour passer d'un objectif à l'autre. Il faut appuyer longuement sur les raccourcis de l'icône de l'écran d'accueil. Ce n'est pas aussi pratique qu'une option dans l'interface de l'app, mais on comprend la volonté de la garder aussi simple que possible. Il y a aussi un widget pour ouvrir rapidement l'application à partir de l'écran de verrouillage et un widget qui vous met au défi de prendre au moins une photo chaque jour de l'année.



Mais le plus intéressant, c'est que Zerocam prend les photos en format RAW et les convertit ensuite en format JPEG, afin d'offrir une qualité d'image optimale, tout en conservant la maîtrise du stockage. Comme nous l'avons déjà signalé ici, la fonction Smart HDR de l'iPhone dérange certains utilisateurs en rendant les images excessivement nettes ou en modifiant radicalement les couleurs. Un très bon point !

Dites adieu au post-traitement artificiel : Adoptez la beauté de la photographie naturelle. Avec zerocam, il n'y a pas de netteté excessive, ni de rendu plat de type HDR. Nous prenons des photos en format RAW et les traitons de manière à supprimer tous les effets artificiels, ce qui permet d'obtenir des images douces et agréables à regarder.

Zerocam n'est clairement pas pour tout le monde, mais elle peut intéresser une partie de nos chers lecteurs. Pour ne rien gâcher, l'application est gratuite au téléchargement, avec une limite de 12 photos par jour. Pour s'en servir à volonté, un achat intégré "Zerocam Infinite" est disponible au prix de 9,99 €.

Télécharger l'app gratuite Zerocam