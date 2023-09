Halide prend en charge plusieurs nouvelles API de caméra d'iOS 17

À chaque lancement d'une mise à jour majeure dans l'écosystème Apple, on retrouve toujours des applications qui font tout pour être les premières à prendre en charge les nouvelles fonctionnalités et API de la mise à jour. "Halide", la célèbre application de photographie avancée, vient d'annoncer une nouvelle version avec des changements qui vont attirer l'attention de beaucoup d'utilisateurs...

Halide se modernise, voici les nouveautés !

Halide, une application de caméra appréciée par de nombreux amateurs de photographie sur iPhone, vient d'annoncer la mise à jour 1.12 qui intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation iOS 17. La nouvelle a été révélée dans un article de blog, où l'équipe de Halide a détaillé les améliorations et les optimisations à venir.

"Zero Shutter Lag" : Une fonctionnalité très attendue

L'une des fonctionnalités majeures que Halide a décidé d'adopter est le "Zero Shutter Lag". Pour ceux qui ne sont pas familiers, en conditions normales, lors de la prise d'une photo, il existe un léger décalage entre le moment où l'utilisateur appuie sur le bouton de l'obturateur et l'instant où l'image est effectivement capturée. Cela peut souvent conduire à des photos légèrement différentes de ce que l'utilisateur avait prévu.

iOS 17 a introduit une solution innovante à ce problème : permettre aux applications de prendre en continu des photos en arrière-plan. Avec "Zero Shutter Lag", au moment où l'utilisateur appuie sur le bouton de l'obturateur, l'application peut simplement choisir une image de cette séquence qui reflète exactement ce que l'utilisateur voyait à l'écran. Il est intéressant de noter qu'Halide avait déjà exprimé le souhait d'une telle fonctionnalité l'année dernière, avant qu'Apple ne l'introduise sur iOS 17.

"Réactivité prioritaire" et autres ajouts

Halide a également annoncé la prise en charge de la "réactivité prioritaire". Lorsque cette fonction est activée, l'application peut capturer rapidement une série de clichés tout en réduisant au minimum le traitement post-production. Pourquoi cette approche ? Tout simplement, elle permet d'éviter une sollicitation excessive du processeur tout en garantissant que chaque instant crucial est capturé.

La mise à jour de Halide ne se limite pas à ces deux fonctionnalités impressionnantes. L'équipe a également travaillé sur l'optimisation du support HDR. De plus, cette version contient des correctifs pour divers bugs.



Halide est une application gratuite, mais avec des achats intégrés, vous avez la possibilité d'obtenir une version premium de l'application sous forme d'un abonnement mensuel, annuel ou d'un achat unique. Rappelons que Halide est l'une des applications de photographie avancée les plus connues, appréciées et populaires de l'App Store. Grâce à son travail et sa détermination, l'éditeur Lux Optics derrière l'app Halide a remporté le prix "Apple Design Awards", l'année dernière.



