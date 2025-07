YouTube lance une IA pour détecter les mineurs aux États-Unis

YouTube va déployer prochainement une technologie d'estimation d'âge par intelligence artificielle pour identifier automatiquement les utilisateurs mineurs aux États-Unis. Cette initiative, qui débutera le 13 août, s'inscrit dans un contexte de renforcement global de la protection des mineurs en ligne, comme on a vu avec les sites pornographiques chez nous dernièrement.

Une IA pour identifier les comptes d'adolescents

La plateforme de Google utilisera l'apprentissage automatique pour analyser différents signaux comportementaux : types de vidéos visionnées, catégories de recherche, ancienneté du compte et habitudes de navigation. Lorsqu'un utilisateur est identifié comme mineur, YouTube appliquera automatiquement ses protections pour adolescents, incluant la désactivation de la publicité personnalisée, l'activation d'outils de bien-être numérique et la limitation des recommandations répétitives sur des sujets sensibles comme l'image corporelle.

En cas d'erreur de classification, les utilisateurs pourront rectifier leur âge en fournissant une pièce d'identité, une carte bancaire ou un selfie — des moyens très facilement contournables. Cette mesure pourrait impacter certains créateurs qui verront potentiellement leurs revenus publicitaires diminuer, les annonces personnalisées étant désactivées pour les mineurs.

Une démarche limitée aux États-Unis

Cette fonctionnalité reste pour l'instant exclusive au marché américain, YouTube prévoyant de "surveiller attentivement" les résultats avant toute expansion. Il est peu probable qu'elle arrive rapidement en Europe, où les réglementations strictes comme le RGPD protègent particulièrement les données des mineurs et encadrent rigoureusement leur traitement algorithmique. La plateforme teste déjà cette technologie dans d'autres pays, mais l'expansion européenne devra composer avec un cadre juridique plus contraignant.



Et vous est-ce que vous seriez favorable à ce qu'un tel système arrive en Europe ? Le traitement des données des mineurs, même de manière anonymisée et algorithmique, est toujours un sujet très épineux. En tout cas, il y a fort à parier que si le test est concluant aux Etats-Unis, Google essayera de l'étendre au reste du monde.



