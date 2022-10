YouTube augmente le prix de YouTube Premium (Famille) aux États-Unis ! Bientôt en France ?

Depuis le début de l'année, nous avons fait face à une multitude d'augmentations tarifaire dans les abonnements numériques qu'on paie tous les mois. Il y a eu Amazon Prime, Molotov TV, Apple Music (forfait Étudiant)... La tendance continue malheureusement avec cette fois-ci YouTube Premium qui connait une forte hausse de prix aux États-Unis, une modification qui suivra à coup sûr dans peu de temps en France et dans le reste du monde !

YouTube Premium Famille change de prix

Avec YouTube Premium, vous trouvez une multitude d'avantages comme la lecture de toutes les vidéos sans publicités, la possibilité de télécharger des vidéos pour les voir en mode hors ligne, un accès au gigantesque catalogue de YouTube Music Premium ou encore la lecture des vidéos en arrière-plan.

La filiale de Google propose deux abonnements, un forfait individuel et un forfait que vous pouvez partager avec votre famille.



Aux États-Unis, YouTube vient d'informer ses abonnés qu'une augmentation tarifaire va avoir lieu de manière imminente sur l'abonnement YouTube Premium Famille (l'abonnement individuel semble être épargné par cette évolution de prix).

La tarification va passer de 17,99$ par mois à 22,99$ par mois, une forte hausse de prix qui pourra se terminer par une résiliation sans frais si l'abonné ne souhaite pas migrer sur ce nouveau tarif.

Dans un mail envoyé aux personnes concernées, YouTube tente de justifier sa décision d'augmenter le prix de son abonnement Famille :

Nous avons créé YouTube Premium pour offrir une expérience YouTube ininterrompue, afin que vous puissiez vous rapprocher des vidéos, des créateurs et des artistes musicaux que vous aimez. Pour continuer à fournir un excellent service et des fonctionnalités, nous augmenterons le prix de votre abonnement familial Premium de 17,99 $/mois à 22,99 $/mois.

Le passage au nouveau tarif entre en vigueur dès le 21 novembre 2022 aux États-Unis, ceux qui ont leur abonnement qui se renouvelle avant cette date pourront profiter d'un mois supplémentaire à 17,99$.



Pour vérifier la date de votre cycle d'abonnement ou même annuler votre YouTube Premium, voici le chemin à suivre :

Allez sur YouTube

Appuyez sur votre profil en haut à droite de l'écran

Allez dans Paramètres

Rendez-vous dans la catégorie Achats et abonnements dans la colonne de gauche

Appuyez sur Gérer la souscription en face de YouTube Premium

Est-ce que ce nouveau tarif débarquera en France ? Pour le moment, YouTube ne s'est pas exprimé à ce sujet. Toutefois, on ne voit pas pourquoi les utilisateurs américains seraient confrontés à un tarif plus élevé quand les Français eux ne le seraient pas. N'oublions pas également que la valeur de l'euro a baissé par rapport au dollar, ce qui signifie que lors de la conversion euro -> dollar, YouTube ne récupère plus vraiment la même somme qu'avant sur votre abonnement à renouvellement mensuel.

